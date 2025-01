BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

4.4.1.

I. Kısım Jeneratörlerin Bakım-Onarımı ve Arızalarının Giderilmesi İşi İçin Özel veya Kamu Sektöründe Yürütülmüş Olan, Her Türlü Jeneratörlerin Bakım-Onarımı ve Arızaların Giderilmesi işlerine ait hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

II. Kısım Kompanzasyon Sistemlerinin Bakım-Onarımı ve Arızalarının Giderilmesi İşi İçin Özel veya Kamu Sektöründe Yürütülmüş Olan, Her Türlü Kompanzasyon Sistemlerinin Bakım-Onarımı ve Arızaların Giderilmesi işlerine ait hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

III. Kısım Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Trafo Bakım-Onarımı ve Arızalarının Giderilmesi İşi İçin Özel veya Kamu Sektöründe Yürütülmüş Olan, Her Türlü Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Trafo Bakım-Onarımı ve Arızaların Giderilmesi işlerine ait hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

IV. Kısım Doğalgazlı (Yer/Duvar Tipi) Kazanlar ve Kombilerin Bakım-Onarımı ve Arızalarının Giderilmesi İşi İçin Özel veya Kamu Sektöründe Yürütülmüş Olan, Her Türlü Doğalgazlı (Yer/Duvar Tipi) Kazanlar ve Kombilerin Bakım-Onarımı ve Arızaların Giderilmesi işlerine ait hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.