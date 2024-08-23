BODRUM 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

BODRUM 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/23

KARAR NO : 2023/288



DAVALILAR : 1- BENJAMİN JAMES ANSTEE

2- DOLARES B O SOLLIVAN

3- GERALD JOSEPH O SULLIVAN

4- JONE PAULA O SULLIVAN

Davacı SEMRİN ÖZYÖNÜM tarafından davalılar MUSTAFA NURİ KILAĞUZ,NİLGÜN AKBULUT, SADETTİN SÖNMEZ, TUĞÇE SÜTÇÜ BENJAMİN JAMES ANSTEE, DOLARES B O SOLLIVAN,GERALD JOSEPH O SULLIVAN, JONE PAULA O SULLIVAN hakkında açılan El Atmanın Önlenmesi (Yıkım) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



HÜKÜM :

1-DAVANIN REDDİNE,

2-Karar tarihi itibari ile alınması gereken 269,85 TL harçtan dava açılırken davacı tarafından yatırılan 170,78 TL Peşin Harç, 3.400,12 TL tamamlama harcı toplamı olan 3.570,90 TL harçtan mahsubu ile arda kalan 3.301,05 TL harcın kararın kesinleşmesine müteakiben ve talep halinde davacı tarafa İADESİNE,

3-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde BIRAKILMASINA,

4-Davalılar MUSTAFA NURİ KILAĞUZ,NİLGÜN AKBULUT, SADETTİN SÖNMEZ,TUĞÇE SÜTÇÜ kendilerini bir vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesaplanan 32,274,00 TL ücreti vekaletin davacı taraftan alınarak davalılara VERİLMESİNE,

5-Davalı tarafça yapılan yargılama gideri olmadığından bu hususta KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,

6-Taraflarca yatırılan gider ve delil avanslarından arda kalan miktarların kararın kesinleşmesine müteakiben yatırılan taraflara ayrı ayrı İADESİNE,

Karar verilmiş olduğundan, yukarıda isimleri belirtilen davalılar adına tebligat yapılamamış, tebligata yarar açık adresleri de tespit edilemediğinden , davalılar adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan, kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve davalıların tebliğ tarihinden sonra 2 hafta içinde istinaf haklarının ve davacı tarafın istinaf talebine karşı beyanda bulunma haklarının bulunduğu, karar ve istinaf dilekçesi tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 31/07/2024