T.C. BODRUM 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2023/586

DAVACI :Hülya GRABER

DAVALI : Sebahattin DONKA



Davacı tarafından davalı aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasında;

Dava konusu taşınmaz; Muğla İli, Bodrum İlçesi, Dereköy Kavakderesi (Kavaklıdere) Mevkii, 187 Ada, 3 Parsel, N 18.c.16.0.2 17.d.I paftada kayıtlı 400 m² arsa olup; dava konusu taşınmazın 27/08/2002 tarihinde, Dereköy, Kavakderesi (Kavaklıdere) Mevkii, 187 Ada, 3 Parsel, N 18.c.16.0.2 17.d.I paftada kayıtlı 22/A uygulaması görmüş tarlanın kuzeyinden 400 m²'lik parçasının bedeli ödenerek muhtar senedi ile satın alındığı, taşınmazın tarla vasfında ise de köy içinde yerleşim yeri içinde olduğu, davacının kardeşi ile birlikte kendileri masraf yaparak bu dava konusu yer içine taşınmaz yaptıkları, 2014 yılı Mayıs ayındaki kadastro tespiti sırasında köyde ve evinde olmadıkları, Kadastro tespitinde bu dava konusu yerin hatalı olarak davalı adına kaydedilmiş olduğu iddiası ile işbu dava açılmış olmakla;

Dava konusu taşınmaz hakkında hak iddiası bulunanların ve davaya katılmak isteyenlerin TMK'nın 713. Maddesi gereğince, ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize başvurmaları, başvurulmadığı taktirde taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu; TMK'nın 713. Maddesi gereğince ilan olunur.