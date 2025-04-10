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        BMCOLOR MATBAA MÜREKKEPLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

        İlandır
        Giriş: 11.04.2025 - 00:00
        BMCOLOR MATBAA MÜREKKEPLERİ SAN. VE TİC. A.Ş’DEN
        GAİPLİK İLANI

        Çerkezköy OSB bünyesinde bulunan Tekirdağ ili, Kapaklı (Çerkezköy) ilçesi, 252 Ada 8 Parselde kayıtlı Şirket binamızın mimari projesinin fikri sahibinin Abraham (Obraham) Alazraki olduğu öğrenilmiş olup, İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği nezdinde yapılan araştırmalar neticesinde kendisine ait herhangi bir adres veya iletişim bilgisine rastlanamamıştır.

        Yapılacak proje tadillerine ilişkin muvafakatlerinin alınması amacıyla, Abraham (Obraham) Alazraki veya yasal mirasçılarının, işbu ilan tarihinden itibaren en kısa sürede Şirketimizle iletişime geçmelerini rica ederiz.

        İlgililere duyurulur.


        İletişim Bilgileri:
        Telefon: 0553 321 36 20
        Adres: Karaağaç OSB Mah., Atatürk Cd., 10. Sk., No:5, Kapaklı / Tekirdağ

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02202577
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