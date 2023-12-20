KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BİNA ONARIMI YAPTIRILACAKTIR

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



Kamu Binaları Bakım Onarı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1487165

1-İdarenin a) Adı : KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : HALKALI MERKEZ MAHALLESİ TURGUT ÖZAL BULVARI NO KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2124110670 - 2124110671 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : httpshttps://ekapekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Kamu Binaları Bakım Onarı Yapım İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : 384 Kalem inşaat imalat ve nakliye yapım işi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’taEKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul ili Küçükçekmece Belediye Başkanlığı sınırları dahili kamu binaları ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 280 (İki Yüz Seksen) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.01.2024 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Halkalı Merkez Mahallesi Turgut Özal Bulvarı NO:10 KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANALIĞI 3. kat Fen İşleri Müdürlüğü ihale bürosu



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tanEKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğin B grubu III grup bina işler benzer iş olarak kabul edilir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgesini sunmak suretiyle ihaleye girecek mühendislik ve mimarlık bölümü İnşaat Mühendisliğidir



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları A. Değerlendirme "teklif fiyatı" ile "kalite ve teknik değer nitelik" olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFminTFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP : Teklif puanı, TFminTFmin : Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF : İsteklinin teklif fiyatı, A.2. KALİTE VE TEKNİK DEĞER NİTELİK PUANLAMASI: "Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. A.2.1. Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %90 - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. Teklif oranları hesaplanırken virgülden sonra 6 (altı) hane dikkate alınacaktır Sıra No İdare Poz No Tanımı Birim PUAN 18 KKBO.018 15 cm kalınlığındaki techizatsıztechizatsız gazbetongazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbetongazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm² ve 400 kg/m³) M2 1 32 KKBO.032 (20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) M2 3 33 KKBO.033 60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) M2 2 38 KKBO.038 NaturelNaturel-mat ve eloksallıeloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması KG 2 46 KKBO.046 Alçı levhalar ile tek iskeletli bölme duvar yapılması (Duvar C 75 profil - 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde çift kat 12,5 mm standart alçı levha ile) M2 1 47 KKBO.047 Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (Agraf mesafesi aynı yönde 900 mm, ana taşıyıcı profil mesafesi 1000 mm, tali taşıyıcı profil mesafesi 500 mm aks aralıkları ile) (12,5 mm tek kat standart alçı levha ile) M2 1 49 KKBO.049 Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması KG 3 66 KKBO.066 5 CM KALINLIKTA TAŞ YÜNÜ ISI YALITIM LEVHALARI İLE MİNERAL DOLGULU KOMPOZİT ALÜMİNYUM LEVHALAR İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI M2 1 77 KKBO.077 GALVANİZLİ KAFES TELDEN ÇİT YAPILMASI M2 1 80 KKBO.080 Açılır Kapanır tente M2 3 93 KKBO.093 Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmatipekmat boya yapılması (iç cephe) M2 3 94 KKBO.094 Eski boyalı yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat sentetik boya yapılması (iç cephe) M2 1 95 KKBO.095 Yeni sıva yüzeylere macun ve astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmatipekmat boya yapılması (iç cephe) M2 1 96 KKBO.096 Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak silikon esaslı su bazlı boya yapılması (dış cephe) M2 2 97 KKBO.097 Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) M3 1 108 KKBO.108 Şantiye dışına kamyonla kazı malzmalz. ve moloz nakli TON 2 110 KKBO.110 %100 Yerli Yün, 14-16 Mm Yüksekliğinde, 4000 Gr/M2 Halı Kaplaması Yapılması M2 1 111 KKBO.111 SENTETİK SUNİ ÇİM M2 3 231 KKBO.231 33 kwkw soğutma kapasitesi (nomnom),37 kwkw ısıtma kapasitesi (nomnom)tümü frekans kontrollü kompresörlü dış ünite veya dış ünite grubu AD 1 371 KKBO.371 DieselDiesel elektrojen grubu tesisatı 1500 d/d. 63 kvakva AD 1 377 KKBO.377 GALVANİZLİ SAÇ AYDINLATMA DİREKLERİ KG 3 384 KKBO.384 LedLed Projektör IP 66 300-500W ' a kadar AD 3 TOPLAM PUAN 40 .2.2. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. A.2.3. İsteklilerin teklif oranları, %90 - %110 aralığın dışında kalıyorsa o iş kalemleri için puan alamayacaklardır. A.2.4. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF * 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF : İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF : Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP : İsteklinin toplam puanı, ifade eder. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.







6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.