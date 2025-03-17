BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Mülkiyeti Belediyemize ait Bilecik İli Merkez İlçe’de bulunan muhtelif taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35(a) maddesine göre kapalı zarf teklif usulü ile nitelikleri, ihale süreleri, muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri listede belirtildiği gibi ayrı ayrı ihale edilerek satışı yapılacaktır. İhaleye çıkarılacak taşınmazın bilgileri aşağıda gösterilmiştir;

İhale 28.03.2025 Cuma günü saat 11:00’da Bilecik Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Çok Amaçlı Salonunda yapılacaktır. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler (1-2-3-4-5-6-7-8-13-14-15-16-1718-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33) sıra nolu taşınmazlar için 2.000,00- TL, (9-10-11-12-34) sıra nolu taşınmazlar için 5.000,00 – TL karşılığında ihale şartnamesini Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler. İhaleye katılacakların ihale saatinden önce geçici teminat bedellerini T.C. Vakıflar Bankası Merkez / Bilecik Şubesi TR28 0001 5001 5800 7293 6061 72 nolu Bilecik Belediyesi geçici teminat hesabına nakit olarak yatırdıklarına dair banka dekontu veya ihale tarihi itibariyle en az 30 gün süreli Banka Teminat Mektubu veya Kanunda kabul edilen geçici teminat belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

SIRA NO MAHALLE ADA/

PARSEL CİNSİ ALAN M2 İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (Tl) 1 ERTUĞRULGAZİ 824/2 ARSA 249,96 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ₺ 1.185.000,00 ₺ 35.550,00 2 ERTUĞRULGAZİ 824/3 ARSA 249,97 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ₺ 1.185.000,00 ₺ 35.550,00 3 ERTUĞRULGAZİ 824/4 ARSA 249,98 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ₺ 1.185.000,00 ₺ 35.550,00 4 ERTUĞRULGAZİ 824/5 ARSA 249,99 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ₺ 1.185.000,00 ₺ 35.550,00 5 ERTUĞRULGAZİ 824/6 ARSA 249,99 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ₺ 1.185.000,00 ₺ 35.550,00 6 ERTUĞRULGAZİ 824/13 ARSA 249,97 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ₺ 1.210.000,00 ₺ 36.300,00 7 ERTUĞRULGAZİ 824/14 ARSA 249,97 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ₺ 1.210.000,00 ₺ 36.300,00 8 ERTUĞRULGAZİ 824/16 ARSA 249,98 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ₺ 1.210.000,00 ₺ 36.300,00 9 ERTUĞRULGAZİ 824/21 ARSA 2.249,19 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ₺ 8.100.000,00 ₺ 243.000,00 10 ERTUĞRULGAZİ 825/23 ARSA 5.698,40 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ₺ 19.750.000,00 ₺ 592.500,00 11 ERTUĞRULGAZİ 826/23 ARSA 5.698,78 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ₺ 19.750.000,00 ₺ 592.500,00 12 ERTUĞRULGAZİ 827/12 ARSA 3.619,52 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ₺ 12.200.000,00 ₺ 366.000,00 13 ERTUĞRULGAZİ 627/11 ARSA 402 AYRIK NİZAM 4 KAT KONUT ₺ 2.194.920,00 ₺ 65.847,60 14 ERTUĞRULGAZİ 627/12 ARSA 541 AYRIK NİZAM 4 KAT KONUT ₺ 2.953.860,00 ₺ 88.615,80 15 ERTUĞRULGAZİ 633/15 ARSA 354 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ₺ 1.486.800,00 ₺ 44.604,00 16 ERTUĞRULGAZİ 639/1 ARSA 392 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ₺ 2.140.320,00 ₺ 64.209,60 17 ERTUĞRULGAZİ 639/2 ARSA 402 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ₺ 2.194.920,00 ₺ 65.847,60 18 ERTUĞRULGAZİ 639/3 ARSA 355 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ₺ 2.058.000,00 ₺ 61.740,00 19 ERTUĞRULGAZİ 449/112 ARSA 367 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ₺ 1.618.470,00 ₺ 48.554,10 20 ERTUĞRULGAZİ 449/163 ARSA 377 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ₺ 1.504.230,00 ₺ 45.126,90 21 ERTUĞRULGAZİ 449/113 ARSA 367 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ₺ 1.618.470,00 ₺ 48.554,10 22 ERTUĞRULGAZİ 449/121 ARSA 344 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ₺ 1.260.000,00 ₺ 37.800,00 23 ERTUĞRULGAZİ 449/122 ARSA 329 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ₺ 1.209.075,00 ₺ 36.272,25 24 ERTUĞRULGAZİ 449/161 ARSA 434 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ₺ 1.731.660,00 ₺ 51.949,80 25 ERTUĞRULGAZİ 449/162 ARSA 382 AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ₺ 1.524.180,00 ₺ 45.725,40 26 ERTUĞRULGAZİ 622/8 ARSA 442 AYRIK NİZAM 4 KAT KONUT ₺ 2.993.000,00 ₺ 89.790,00 27 HÜRRİYET 344/29 ARSA 240 AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT ₺ 3.675.000,00 ₺ 110.250,00 28 İSMETPAŞA 732/17 ARSA 314 AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT ₺ 1.575.000,00 ₺ 47.250,00 29 İSMETPAŞA 733/16 ARSA 241 AYRIK NİZAM 4 KAT KONUT ₺ 1.470.000,00 ₺ 44.100,00 30 İSMETPAŞA 733/17 ARSA 231 AYRIK NİZAM 4 KAT KONUT ₺ 1.417.500,00 ₺ 42.525,00 31 İSMETPAŞA 733/18 ARSA 220 AYRIK NİZAM 4 KAT KONUT ₺ 1.365.000,00 ₺ 40.950,00 32 İSMETPAŞA 742/10 ARSA 266 AYRIK NİZAM 4 KAT KONUT ₺ 1.536.150,00 ₺ 46.084,50 33 İSTASYON 723/53 ARSA 280 BİTİŞİK NİZAM 3 KAT KONUT ₺ 882.000,00 ₺ 26.460,00 34 OSMANGAZİ 885/2 ARSA 5.100,50 E:0.25 Y EN ÇOK: 6.50M AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANI ₺ 31.500.000,00 ₺ 945.000,00

6-İsteklilerin gerçek kişi olması halinde aşağıdaki belgeler istenir.

Nüfus Cüzdan Sureti, Tebligat için adres beyanı veya ikametgâh Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğunu gösteren noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. Şartnameyi satın aldığını belirten makbuzun aslı Geçici teminatın yatırıldığına dair Banka dekontu veya Teminat Mektubu, (Geçici teminatlar, Belediyemizin T.C. Vakıflar Bankası Bilecik Şubesindeki TR28 0001 5001 5800 7293 6061 72 nolu geçici teminat hesabına ilgili taşınmazın sıra numarası belirtilerek yatırılacaktır.) Belediyeye borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi. (EK-1) ‘de yer alan İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname doldurularak teklif zarfının içine konulacaktır. (EK-2)’de yer alan İstekli tarafından ihale şartnamesine uygun olarak hazırlanıp imzalanan teklif mektubu

İstekli tüzel kişilik ise yukarıdaki belgelere ilave olarak;

Kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından ihale yılı içinde alınmış oda faaliyet belgesi, Şirketin imza ve yetki sirküleri veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirket adına teklif vermeye yetkili- vekil olduğuna dair noterden onaylı vekaletname, İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, Şirket ya da şahıslardan istenen belgeler, asıl veya noter onaylı suretleri olması gerekmektedir.

İstekli Ortak Girişim Olması Halinde;

İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde iş ortaklığının her bir ortağı tarafından yukarıdaki 6. maddenin gerçek ve tüzel kişiliğe göre (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ilgisine göre ayrı ayrı sunulması zorunludur.

İsteklilerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları evrakları en geç 28/03/2025 Cuma günü Saat: 9:00'a kadar T.C. Bilecik Belediye Başkanlığı, İstiklal Mah. Ertuğrulgazi Cad. No:7 Merkez/BİLECİK adresindeki, Bilecik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile gönderilecek teklifler kabul edilmeyecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesine göre Kapalı Teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı veya ünvanı, açık adres ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Dış zarfların açılması ile iç zarfların açılması ve son tekliflerin alınma işlemi 2886 Sayılı Kanun’un 39. Ve 40. Maddelerine göre yapılır. İhale muhammen bedelin altında olmamak üzere en yüksek teklif üzerinden her pey artırımı (1-2-3-4-5-6-7-8-13-14-15-16-1718-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33) sıra nolu taşınmazlar için 10.000,00 TL (On bin), (9-10-11-12-34) sıra nolu taşınmaz için 50.000,00 TL (Elli bin) olarak uygulanacaktır. Teklifler yapıldığı sırada yapılan artırımların uzayacağı anlaşılırsa ihale komisyonunun uygun göreceği tur artırımından sonra komisyon isteklilerden son tekliflerini yazılı olarak bildirmelerini isteyebilir. Taşınmazın satış bedeli peşin olarak ödenecektir ve sözleşme imzalanmayacaktır. İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. Bilecik Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Belediye taşınmazları 23/12/2024 tarih ve 145 Sayılı- 03/03/2025 tarih ve 24 Sayılı Meclis Kararlarına istinaden taşınmaz satış ihalesine çıkarılmıştır.

İLAN OLUNUR.