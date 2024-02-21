PEYZAJ SAHALARI TANZİM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

BEYOĞLU BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ



Beyoğlu İlçe Sınırları Dahilinde Bulunan 2024-PB02 Yatırım Proje Numaralı Prestij Mahalle Bahçeleri, Park ve Spor Alanlarında Çevre Düzenlemesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/179040

1-İdarenin a) Adı : BEYOĞLU BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : HALICIOĞLU HALICIOĞLU YANYOL CADDESİ 1 34433 HALICIOĞLU BEYOĞLU/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 4440160 - ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Beyoğlu İlçe Sınırları Dahilinde Bulunan 2024-PB02 Yatırım Proje Numaralı Prestij Mahalle Bahçeleri, Park ve Spor Alanlarında Çevre Düzenlemesi b) Niteliği, türü ve miktarı : 258 Adet İş Kalemiyle 14 Adet Mahalle Bahçesi, Park ve Spor Alanı Yapımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Beyoğlu İlçe Sınırları Dahilinde ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 250 (İkiYüzElli) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.03.2024 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Tomtom Mah. İstklal Cad. No:217 (Beyoğlu Belediyesi İstiklal Binası Toplantı Salonu)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Belge Adı Açıklama TS EN 1176-1 Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri -Bölüm 1: Genel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri TS EN 1176-2 Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri -Bölüm 2: Salıncaklar İçin İlâve Özel Güvenlik Kuralları ve Deney Yöntemleri TS EN 1176-3 Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri -Bölüm 3 Kaydıraklar İçin İlâve Özel Güvenlik Kurallar ve Deney Yöntemleri TS EN 1176-6 Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri -Bölüm 6: Sallama Elemanları İçin İlâve Özel Güvenlik Kurallar ve Deney Yöntemleri TS 12427 Hizmet Standart Belgesi Yetkili servisler-Oyun, Spor ve Amaçlı Alet ve Makineler İçin-Kurallar TSE EN 71-3:2013+A1 A1 polietilen madde içeriğinde çocuk sağlığına zararlı madde İçermediğini gösteren olumlu test raporu TS EN 16630 Sabit Olarak Kurulmuş Açık Hava Egzersiz Ekipmanları-Güvenlik Gereklilikleri, Test Metotları ISO 12944-6 Boyalar ve Vernikler- Çelik Yapıların Koruyucu Boya Sistemleri ile Korozyona Karşı Korunması 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı resmi gazetede yayınlanan ''yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğ'' de yer alan (A) XVIII. Grup (saha işleri ) işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: peyzaj mimarlığı, inşaat mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)

Fiyat Dışı Unsur Formülü, Tanımı ve Açıklamaları A Değerlendirme teklif fiyatı ile kalite ve teknik değer nitelik olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. Şeklinde, A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 1) PB.19 DEKORATİF KIRMA BRİKET TUĞLA İLE DUVAR YAPILMASI (2 PUAN) 2) PB.33 SOLİSYONLU TOPRAK TEMİNİ VE SERİLMESİ (3 PUAN) 3) PB.44 SPOR SAHALARINDA ÜST AĞ TEMİNİ VE UYGULAMASI (2 PUAN) 4) PB.47 JÜT TEMİNİ VE SERİMİ (2 PUAN) 5) PB.48 DERZLİ PRES TUĞLA DUVAR YAPILMASI (2PUAN) 6) PB.51 İNCE BORDÜR DIŞ DÖNÜŞ TUĞLASI (21X21X12,5 CM) İLE BABA ŞAPKASI YAPILMASI (2 PUAN) 7) PB.64 TEK KABİNLİ KAMYONET KİRALANMASI (3 PUAN) 8) PB.70 TORF TEMİNİ (2 PUAN) 9) PB.94 MAGNOLİA GRANDİFLORA GALLİSONİENSİS PYRAMİDALE (600-700CM) TEMİNİ (3 PUAN) 10) PB.109 ZEYTİN AĞACI Q100/150 CM TEMİNİ (3 PUAN) 11) PB.116 ROTOR TİP POP-UP SPRİNG (3/4") TEMİNİ VE MONTAJI (2 PUAN) 12) PB.126 6'' CAN SUYU MUSLUĞU VANA KUTUSU TEMİNİ VE MONTAJI (2 PUAN) 13) PB.134 YUMUŞAK POLİETİLEN BASINÇLI BORU (Ø 20, 3,4 MM. 10 ATM.) (BORU MONTAJ MALZEMESİ BEDELİ DAHİL) TEMİNİ VE MONTAJI (2 PUAN) 14) PB.165 AHŞAP BANK TEMİNİ (2 PUAN) 15) PB.169 BİR KULELİ OYUN GRUBU TEMİNİ VE MONTAJININ YAPILMASI (2 PUAN) 16) PB.174 ÖZEL TASARIM TİP 2 OYUN GURUBU TEMİNİ VE MONTAJI YAPILMASI (2 PUAN) 17) PB.213 FİTNESS BEL VE KARIN KASLARI GÜÇLENDİRME ALETİ TEMİNİ VE MONTAJININ YAPILMASI (2 PUAN) 18) PB.240 430 CM-3X40W+30W LEDLİ AYDINLATMA DİREĞİ TEMİNİ VE MONTAJININ YAPILMASI ( 2 PUAN ) TOPLAM 40,00 PUAN Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %85 - %105 aralığında (%85 ve %105 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %85 - %105 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.