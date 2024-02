BEYOĞLU BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

A Değerlendirme teklif fiyatı ile kalite ve teknik değer nitelik olmak üzere iki kısımda yapılacaktır. A.1. Teklif fiyatı puanlaması Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; TP: Teklif puanı, TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı, TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder. Şeklinde, A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 1) PB.19 DEKORATİF KIRMA BRİKET TUĞLA İLE DUVAR YAPILMASI (2 PUAN) 2) PB.33 SOLİSYONLU TOPRAK TEMİNİ VE SERİLMESİ (3 PUAN) 3) PB.44 SPOR SAHALARINDA ÜST AĞ TEMİNİ VE UYGULAMASI (2 PUAN) 4) PB.47 JÜT TEMİNİ VE SERİMİ (2 PUAN) 5) PB.48 DERZLİ PRES TUĞLA DUVAR YAPILMASI (2PUAN) 6) PB.51 İNCE BORDÜR DIŞ DÖNÜŞ TUĞLASI (21X21X12,5 CM) İLE BABA ŞAPKASI YAPILMASI (2 PUAN) 7) PB.64 TEK KABİNLİ KAMYONET KİRALANMASI (3 PUAN) 8) PB.70 TORF TEMİNİ (2 PUAN) 9) PB.94 MAGNOLİA GRANDİFLORA GALLİSONİENSİS PYRAMİDALE (600-700CM) TEMİNİ (3 PUAN) 10) PB.109 ZEYTİN AĞACI Q100/150 CM TEMİNİ (3 PUAN) 11) PB.116 ROTOR TİP POP-UP SPRİNG (3/4") TEMİNİ VE MONTAJI (2 PUAN) 12) PB.126 6'' CAN SUYU MUSLUĞU VANA KUTUSU TEMİNİ VE MONTAJI (2 PUAN) 13) PB.134 YUMUŞAK POLİETİLEN BASINÇLI BORU (Ø 20, 3,4 MM. 10 ATM.) (BORU MONTAJ MALZEMESİ BEDELİ DAHİL) TEMİNİ VE MONTAJI (2 PUAN) 14) PB.165 AHŞAP BANK TEMİNİ (2 PUAN) 15) PB.169 BİR KULELİ OYUN GRUBU TEMİNİ VE MONTAJININ YAPILMASI (2 PUAN) 16) PB.174 ÖZEL TASARIM TİP 2 OYUN GURUBU TEMİNİ VE MONTAJI YAPILMASI (2 PUAN) 17) PB.213 FİTNESS BEL VE KARIN KASLARI GÜÇLENDİRME ALETİ TEMİNİ VE MONTAJININ YAPILMASI (2 PUAN) 18) PB.240 430 CM-3X40W+30W LEDLİ AYDINLATMA DİREĞİ TEMİNİ VE MONTAJININ YAPILMASI ( 2 PUAN ) TOPLAM 40,00 PUAN Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %85 - %105 aralığında (%85 ve %105 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %85 - %105 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır. A.3. Toplam puan Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde; FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli, TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir