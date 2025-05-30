BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Sıra No İşin Adı Yıllık Tahmini

Bedeli (TL) Geçici Teminat

Bedeli (TL) Dosya Bedeli

(TL)

1 Beykoz Belediyesi tasarrufunda bulunan, Beykoz İlçesi, Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı D Tipi Mesire Yeri (Beykoz Spor Ormanı) içerisindeki tesislerden 1.835.00 m² kapalı alanlı Kuş Dünyası (vaziyet Planında T37 numaralı )ve bu alanın içerisinde bulunduğu 5.887,27 m² yüzölçümlü açık alanın kiraya verilmesi işi ihalesi. 360.000,00 TL+KDV 54.000,00 TL 5.000,00 TL



Beykoz Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan, yukarıdaki listede Yıllık Tahmini Kira Bedeli, Geçici Teminat Bedeli belirtilen yerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre 18 Haziran 2025 tarihinde Çarşamba günü saat 11:30’da Beykoz Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, “Beykoz Belediyesi tasarrufunda bulunan, Beykoz İlçesi, Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı D Tipi Mesire Yeri (Beykoz Spor Ormanı) içerisindeki tesislerden 1.835.00 m² kapalı alanlı Kuş Dünyası (vaziyet Planında T37 numaralı )ve bu alanın içerisinde bulunduğu 5.887,27 m² yüzölçümlü açık alanın ” 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile 5 (beş) yıllığına kiraya verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.

İsteklilerin;

İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak, Nüfus Cüzdan örneği, Kanuni ikametgâh sahibi olmak (Nüfus Müdürlüklerinden alınacak), Türkiye’de tebligat için adres göstermesi; Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge. İmza sirkülerinin verilmesi;

a) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olarak gireceklerin Ortak Girişim Beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ile ortaklık imza sirküleri,

Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi İştirakçilerin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve SGK Müdürlüğünden alınmış olan mükellefiyet kayıt yazısı ve ihalenin yapıldığı tarihte vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belgeleri tevdi eden firmalar ihaleye katılabileceklerdir. Beykoz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan, Belediyemize borcu yoktur (Kira, Çevre Temizlik Vergisi vb.) belgesi, Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair vezne makbuzu, Dosya bedelinin yatırıldığına dair vezne makbuzu, İhaleye katılacaklar, ihale şartnamesini Beykoz Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 17 Haziran 2025 Tarih ve Saat: 16:00’ya kadar temin edebilirler.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLAN OLUNUR. / 0 216 444 66 61 (5252)