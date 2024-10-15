BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Sıra No İşin Adı Yıllık Tahmini

Bedeli (TL) Geçici Teminat

Bedeli (TL) İlan Şekli ve Adedi Dosya Bedeli

(TL)

1 Beykoz İlçesi, Çayağzı (Riva) Mahallesi,köy civarı mevkiinde bulunan 0 Ada 3218 parsel ( yeni 2238 Ada 25 Parsel ) Sayılı 45.347,63 m² yüzölçümlü Taşınmazın İçerisinde Yapılacak Tesislerin Kiralanması İşi 1.250.000,00 TL

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KDV 112.500,00 TL (3 YILLIK) Şehir içi gazetede bir defa,

Kaymakamlık ve Belediye

İlan Panosunda bir hafta 1.000,00 TL

Beykoz Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan, yukarıdaki listede Yıllık Tahmini Kira Bedeli, Geçici Teminat Bedeli belirtilen yerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre 30 Ekim 2024 tarihinde Çarşamba günü Saat: 10:45’te Beykoz Belediyesi Encümen Salonu’nda, “Beykoz İlçesi, Çayağzı ( Riva ) Mahallesi, köy civarı mevkiinde bulunan 0 ada 3218 parsel

( yeni 2238 Ada 25 Parsel ) Sayılı 45,347,63 m² yüzölçümlü Taşınmazın İçerisinde Yapılacak Tesislerin 3 (üç) Yıllığına Kiralanması İşi İhalesi” yapılacaktır.



İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmak şarttır.



İsteklilerin;

İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde T.C. Kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak, Nüfus Cüzdan örneği, Kanuni ikametgâh sahibi olmak (Nüfus Müdürlüklerinden alınacak), Türkiye’de tebligat için adres göstermesi; Gerçek kişi olması halinde; ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf Sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge. İmza sirkülerinin verilmesi;

a) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Ortak girişim olarak gireceklerin Ortak Girişim Beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ile ortaklık imza sirküleri,

Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi İştirakçilerin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve SGK Müdürlüğünden alınmış olan mükellefiyet kayıt yazısı ve ihalenin yapıldığı tarihte vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belgeleri tevdi eden firmalar ihaleye katılabileceklerdir. Beykoz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan, Belediyemize borcu yoktur (Kira, Çevre Temizlik Vergisi vb.) belgesi, Geçici Teminat Bedelinin yatırıldığına dair vezne makbuzu, Dosya bedelinin yatırıldığına dair vezne makbuzu, İhaleye katılacaklar, ihale şartnamesini Beykoz Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 28 Ekim 2024 Tarih ve Saat: 16:00’ya kadar temin edebilirler.

















İLAN OLUNUR.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ / 0 216 444 66 61 (8619)

