BAŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BAŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü vekili Av. Esra BAKAN tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yapılarak tapuda kurum adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında; 1.Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğünün kamulaştırma planı gereğince kamulaştırılmasına karar verildiği,2.Kamu Yararı Kararı doğrultusunda kamulaştırmanın yapılmasına,

3.Kamulaştırma Bedelinin hak sahibi adına bankaya yatırılacağı,

4.Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on(10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

5.Dosyaların duruşmalarının Başkale Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı; davalılara duruşma gününü bildirir davetiyelerin tebliğ edileceği, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,

6.Açılacak davalarda husumetin TEDAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

7.Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

8.Otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazlardan kamulaştırılan alanın kamulaştırmayı yapan kurum adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN

İLİ : VAN İLÇESİ : BAŞKALE VASFI: ARSA/TARLA

DOSYA NO MALİK İLÇESİ KÖY-MAH ADA-PARSEL KAMULAŞTIRMA m² 2023/2269 Esra Demir ve diğ. Başkale Konuksayar 106 ada 14 684,36 m² ve 4,50 m² 2023/2253 İkram Ayhan ve diğ. Başkale Albayrak 122 ada 43 512,76 m² 2023/2253 İkram Ayhan ve diğ. Başkale Albayrak 122 ada 44 1,79 m² 2023/2251 İslam Arslan ve diğ. Başkale Albayrak 101 ada 63 231,36 m² ve 0,40m² 2023/2205 Hatem Güneş ve diğ. Başkale Saçan 113 ada 7 1.938,63 m² ve 14,14 m² 2023/2203 Perişan Özdaş ve diğ. Başkale Saçan 123 ada 1 2.510,02 m² ve 5,29 m² 2023/2197 Entika Aybar ve diğ. Başkale Albayrak 101 ada 1 70,34 m² ve 1,35 m² 2023/2195 Perişan Özdaş ve diğ. Başkale Saçan 137 ada 6 105,14 m² 2023/2179 Hatem Çelik ve diğ. Başkale Saçan 122 ada 5 1.110,79 m² 2023/2177 Altun Yılmaz ve diğ. Başkale Albayrak 105 ada 29 192,98 m²

2023/2171 Kibar Aytekinve diğ. Başkale Albayrak 122 ada 51 454,15 m² 2023/2169 Şerife Demir ve diğ. Başkale Saçan 122 ada 2 146,81 m² 2023/2167 Mehmet Demir ve diğ. Başkale Saçan 137 ada 10 1,59 m² 2023/2109 Sabahattin Özcan ve diğ. Başkale Saçan 122 ada 4 150,27 m² 2023/2107 Murat Şakrak ve diğ. Başkale Kocaköy 123 ada 3 157,12 m² ve 3,61 m² 2023/2063 Vesile Aybar ve diğ. Başkale Albayrak 103 ada 32 185,87 m² 2023/2049 Emine Özdemir Başkale Konuksayar 122 ada 1 33,95 m² ve 1,50 m² 2023/2049 Emine Özdemir Başkale Konuksayar 122 ada 2 282,77 m² ve 1,49 m² 2023/1509 Nusret Şimşek ve diğ. Başkale Albayrak 105 ada 26 97,10 m² 2023/1507 Hacice Aybar Başkale Albayrak 105 ada 28 94,41 m²ve 1,17 m²

2023/1505 Erdal Güngör ve diğ. Başkale Albayrak 112 ada 94 19,78 m² 2023/1503 Turgay Aybar ve diğ. Başkale Albayrak 110 ada 1 118,07 m² ve 1,04m² 2023/1501 Ferit Aybar ve diğ. Başkale Albayrak 105 ada 13 26,47 m² ve 1,07 m² 2023/1431 Remzi Özdemir ve diğ. Başkale Konuksayar 103 ada 27 28,08 m² ve 1,33 m² 2023/1377 Meral Cevdetoğlu Başkale Konuksayar 106 ada 22 4.159,90 m² ve 19,04 m² 2023/1375 Ali Yılmaz ve diğ. Başkale Albayrak 101 ada 60 63,74 m² 2023/1373 Nami Kılıç ve diğ. Başkale Bölekli 102 ada 28 10,41 m² 2023/1371 Cihan Aybar Başkale Albayrak 122 ada 16 45,89 m² ve 1,18 m² 2023/1369 Zafer Güngör ve diğ. Başkale Albayrak 122 ada 1 495,23 m² ve 2,82 m² 2023/1365 İsmail Demir ve diğ. Başkale Saçan 124 ada 1 0,30 m²

2023/1359 Mevlüt Demir Başkale Saçan 123 ada 15 1.385,21 m² ve 5,29 m² 2023/1309 Fikri Aytekin ve diğ. Başkale Saçan 124 ada 33 4.176,03 m² ve 25,14 m² 2023/1307 M. Nuri Aytekin Başkale Albayrak 129 ada 4 204,73 m² ve 0,68 m² 2023/1305 Mutalip Alkan Başkale Albayrak 129 ada 3 63,66 m² 2023/1303 İhsan Çelik Başkale Saçan 123 ada 4 230,86 m² 2023/1295 Müjdat Güngör Başkale Albayrak 101 ada 2 127,76 m² ve 0,14 m² 2023/1293 İsmail Ayhan Başkale Albayrak 130 ada 4 32,70 m² ve 0,20 m² 2023/1291 Lezgin Ayhan Başkale Albayrak 101 ada 6 6,46 m² 2023/1291 Lezgin Ayhan Başkale Albayrak 101 ada 7 3,66 m² 2023/1289 Nurdoğan Üzer Başkale Albayrak 130 ada 1 23,04 m²

2023/1287 Filit Öztunç Başkale Albayrak 113 ada 7 16,78 m² 2023/1265 Mevlüt Ayhan ve diğ. Başkale Albayrak 101 ada 9 42,88 m² 2023/1263 Cumhur Aybar Başkale Albayrak 126 ada 6 69,67 m² 2023/1261 Naif Aybar Başkale Albayrak 113 ada 14 22,94 m² 2023/1255 Necdet Aybar Başkale Albayrak 101 ada 3 27,16 m² 2023/1253 Hüsnü Aybar Başkale Albayrak 101 ada 2 73,24 m² 2023/1251 MehmetAli Özdaş Başkale Saçan 108 ada 2 24,16 m² 2023/1245 Ali Özdaş Başkale Saçan 102 ada 19 173,80 m² 2023/1243 Filit Özkaya Başkale Albayrak 122 ada 49 526,27 m² 2023/1241 Fetullah Aybar Başkale Albayrak 122 ada 38 2,07 m²

2023/1239 Hanzade Bayer Başkale Kocaköy 123 ada 2 27,45 m² ve 4,50 m² 2023/1239 Hanzade Bayer Başkale Kocaköy 124 ada 1 404,65 m² ve 4,50 m² 2023/1237 İbrahim Demir Başkale Saçan 122 ada 3 1.952,14 m² ve 6,35 m² 2023/1235 Abdurrahman Bayer Başkale Kocaköy 123 ada 4 64,56m² 2023/1233 Cahit Bayer Başkale Kocaköy 106 ada 2 35,91 m² 2023/1137 Şükrü Aybar Başkale Albayrak 136 ada 4 38,82 m² ve 2,40 m² 2023/1135 İslam Arslan Başkale Albayrak 122 ada 2 28,47 m² 2023/1133 Eset Aybar Başkale Albayrak 120 ada 8 93,59 m² 2023/1127 Perişan Yeşilkaya Başkale Albayrak 105 ada 9 14,53 m² 2023/1125 Cumhur Şimşek Başkale Albayrak 103 ada 38 28,40 m²

2023/1123 Vahap Aybar Başkale Albayrak 103 ada 35 39,61 m² 2023/1091 Rüstem Kılıç Başkale Bölekli 101 ada 8 440,91 m² ve 5,85 m² 2023/1089 Veysel Baykara Başkale Albayrak 101 ada 58 56,30 m² ve 0,90 m² 2023/1087 Mehmet Sıddık Kılıç Başkale Bölekli 102 ada 22 28,80 m² 2023/1071 İkram Yılmaz Başkale Albayrak 101 ada 61 27,93 m² 2023/1069 Raci Aybar Başkale Albayrak 104 ada 11 7,10 m² 2023/1067 İslam Arslan Başkale Albayrak 101 ada 134 57,35 m² 2023/1039 Ferit Özdemir Başkale Konuksayar 122 ada 3 192,48 m² ve 0,76 m² 2023/1037 Müslüm Erbay Başkale Saçan 113 ada 47 207,76 m² ve 1,35 m² 2023/1033 Feridun Bayer Başkale Saçan 113 ada 42 67,01 m²

2023/1033 Feridun Bayer Başkale Saçan 113 ada 105 0,03 m² ve 1,53 m² 2023/1031 Cahit Bayer Başkale Saçan 113 ada 63 196,48 m² ve 1,29 m² 2023/1029 Faris Güneş Başkale Saçan 113 ada 83 1.401,35 m² ve 11,12 m² 2023/1027 Mehmet Salih Demir Başkale Saçan 113 ada 100 172,20 m² ve 1,96 m² 2023/1025 Talat Özdemir Başkale Konuksayar 103 ada 25 24,55 m² 2023/983 Serdar İşik Başkale Saçan 113 ada 3 85,93m² 2023/981 Erkan Bayer Başkale Saçan 113 ada 84 28,84 m² 2023/979 Murat Özdemir Başkale Konuksayar 106 ada 28 1.454,06 m² 2023/977 Emrah Özdemir Başkale Konuksayar 113 ada 4 508,30 m² 2023/975 Engin Özdemir Başkale Konuksayar 114 ada 7 297,59 m²

2023/973 Necmi Özdemir Başkale Konuksayar 106 ada 30 59,91 m² 2023/971 Yusuf Özdemir Başkale Konuksayar 106 ada 24 872,12 m² 2023/965 Metin Özdemir Başkale Konukasayar 118 ada 1 1.274,76 m² ve 9,52 m² 2023/953 Ümit Özdemir Başkale Konuksayar 113 ada 7 4.535,30 m² ve 19,04 m² 2023/951 Metin Özdemir Başkale Konuksayar 116 ada 2 12.831,51 m² ve 24,22 m² 2023/949 Cafer Özdemir Başkale Konuksayar 114 ada 6 2.749,75 m² ve 19,04 m²