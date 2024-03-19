BAŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BAŞKALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü vekili Av. Esra BAKAN tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yapılarak tapuda kurum adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında; 1.Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğünün kamulaştırma planı gereğince kamulaştırılmasına karar verildiği,2.Kamu Yararı Kararı doğrultusunda kamulaştırmanın yapılmasına,
3.Kamulaştırma Bedelinin hak sahibi adına bankaya yatırılacağı,
4.Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on(10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
5.Dosyaların duruşmalarının Başkale Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı; davalılara duruşma gününü bildirir davetiyelerin tebliğ edileceği, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,
6.Açılacak davalarda husumetin TEDAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,
7.Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
8.Otuz(30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazlardan kamulaştırılan alanın kamulaştırmayı yapan kurum adına tesciline karar verileceği,
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi uyarınca ilanen duyurulur.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN
İLİ : VAN İLÇESİ : BAŞKALE VASFI: ARSA/TARLA
|DOSYA NO
|MALİK
|İLÇESİ
|KÖY-MAH
|ADA-PARSEL
|KAMULAŞTIRMA m²
|2023/2269
|Esra Demir ve diğ.
|Başkale
|Konuksayar
|106 ada 14
|684,36 m² ve 4,50 m²
|2023/2253
|İkram Ayhan ve diğ.
|Başkale
|Albayrak
|122 ada 43
|512,76 m²
|2023/2253
|İkram Ayhan ve diğ.
|Başkale
|Albayrak
|122 ada 44
|1,79 m²
|2023/2251
|İslam Arslan ve diğ.
|Başkale
|Albayrak
|101 ada 63
|231,36 m² ve 0,40m²
|2023/2205
|Hatem Güneş ve diğ.
|Başkale
|Saçan
|113 ada 7
|1.938,63 m² ve 14,14 m²
|2023/2203
|Perişan Özdaş ve diğ.
|Başkale
|Saçan
|123 ada 1
|2.510,02 m² ve 5,29 m²
|2023/2197
|Entika Aybar ve diğ.
|Başkale
|Albayrak
|101 ada 1
|70,34 m² ve 1,35 m²
|2023/2195
|Perişan Özdaş ve diğ.
|Başkale
|Saçan
|137 ada 6
|105,14 m²
|2023/2179
|Hatem Çelik ve diğ.
|Başkale
|Saçan
|122 ada 5
|1.110,79 m²
|2023/2177
|Altun Yılmaz ve diğ.
|Başkale
|Albayrak
|105 ada 29
|192,98 m²
|2023/2171
|Kibar Aytekinve diğ.
|Başkale
|Albayrak
|122 ada 51
|454,15 m²
|2023/2169
|Şerife Demir ve diğ.
|Başkale
|Saçan
|122 ada 2
|146,81 m²
|2023/2167
|Mehmet Demir ve diğ.
|Başkale
|Saçan
|137 ada 10
|1,59 m²
|2023/2109
|Sabahattin Özcan ve diğ.
|Başkale
|Saçan
|122 ada 4
|150,27 m²
|2023/2107
|Murat Şakrak ve diğ.
|Başkale
|Kocaköy
|123 ada 3
|157,12 m² ve 3,61 m²
|2023/2063
|Vesile Aybar ve diğ.
|Başkale
|Albayrak
|103 ada 32
|185,87 m²
|2023/2049
|Emine Özdemir
|Başkale
|Konuksayar
|122 ada 1
|33,95 m² ve 1,50 m²
|2023/2049
|Emine Özdemir
|Başkale
|Konuksayar
|122 ada 2
|282,77 m² ve 1,49 m²
|2023/1509
|Nusret Şimşek ve diğ.
|Başkale
|Albayrak
|105 ada 26
|97,10 m²
|2023/1507
|Hacice Aybar
|Başkale
|Albayrak
|105 ada 28
|94,41 m²ve 1,17 m²
|2023/1505
|Erdal Güngör ve diğ.
|Başkale
|Albayrak
|112 ada 94
|19,78 m²
|2023/1503
|Turgay Aybar ve diğ.
|Başkale
|Albayrak
|110 ada 1
|118,07 m² ve 1,04m²
|2023/1501
|Ferit Aybar ve diğ.
|Başkale
|Albayrak
|105 ada 13
|26,47 m² ve 1,07 m²
|2023/1431
|Remzi Özdemir ve diğ.
|Başkale
|Konuksayar
|103 ada 27
|28,08 m² ve 1,33 m²
|2023/1377
|Meral Cevdetoğlu
|Başkale
|Konuksayar
|106 ada 22
|4.159,90 m² ve 19,04 m²
|2023/1375
|Ali Yılmaz ve diğ.
|Başkale
|Albayrak
|101 ada 60
|63,74 m²
|2023/1373
|Nami Kılıç ve diğ.
|Başkale
|Bölekli
|102 ada 28
|10,41 m²
|2023/1371
|Cihan Aybar
|Başkale
|Albayrak
|122 ada 16
|45,89 m² ve 1,18 m²
|2023/1369
|Zafer Güngör ve diğ.
|Başkale
|Albayrak
|122 ada 1
|495,23 m² ve 2,82 m²
|2023/1365
|İsmail Demir ve diğ.
|Başkale
|Saçan
|124 ada 1
|0,30 m²
|2023/1359
|Mevlüt Demir
|Başkale
|Saçan
|123 ada 15
|1.385,21 m² ve 5,29 m²
|2023/1309
|Fikri Aytekin ve diğ.
|Başkale
|Saçan
|124 ada 33
|4.176,03 m² ve 25,14 m²
|2023/1307
|M. Nuri Aytekin
|Başkale
|Albayrak
|129 ada 4
|204,73 m² ve 0,68 m²
|2023/1305
|Mutalip Alkan
|Başkale
|Albayrak
|129 ada 3
|63,66 m²
|2023/1303
|İhsan Çelik
|Başkale
|Saçan
|123 ada 4
|230,86 m²
|2023/1295
|Müjdat Güngör
|Başkale
|Albayrak
|101 ada 2
|127,76 m² ve 0,14 m²
|2023/1293
|İsmail Ayhan
|Başkale
|Albayrak
|130 ada 4
|32,70 m² ve 0,20 m²
|2023/1291
|Lezgin Ayhan
|Başkale
|Albayrak
|101 ada 6
|6,46 m²
|2023/1291
|Lezgin Ayhan
|Başkale
|Albayrak
|101 ada 7
|3,66 m²
|2023/1289
|Nurdoğan Üzer
|Başkale
|Albayrak
|130 ada 1
|23,04 m²
|2023/1287
|Filit Öztunç
|Başkale
|Albayrak
|113 ada 7
|16,78 m²
|2023/1265
|Mevlüt Ayhan ve diğ.
|Başkale
|Albayrak
|101 ada 9
|42,88 m²
|2023/1263
|Cumhur Aybar
|Başkale
|Albayrak
|126 ada 6
|69,67 m²
|2023/1261
|Naif Aybar
|Başkale
|Albayrak
|113 ada 14
|22,94 m²
|2023/1255
|Necdet Aybar
|Başkale
|Albayrak
|101 ada 3
|27,16 m²
|2023/1253
|Hüsnü Aybar
|Başkale
|Albayrak
|101 ada 2
|73,24 m²
|2023/1251
|MehmetAli Özdaş
|Başkale
|Saçan
|108 ada 2
|24,16 m²
|2023/1245
|Ali Özdaş
|Başkale
|Saçan
|102 ada 19
|173,80 m²
|2023/1243
|Filit Özkaya
|Başkale
|Albayrak
|122 ada 49
|526,27 m²
|2023/1241
|Fetullah Aybar
|Başkale
|Albayrak
|122 ada 38
|2,07 m²
|2023/1239
|Hanzade Bayer
|Başkale
|Kocaköy
|123 ada 2
|27,45 m² ve 4,50 m²
|2023/1239
|Hanzade Bayer
|Başkale
|Kocaköy
|124 ada 1
|404,65 m² ve 4,50 m²
|2023/1237
|İbrahim Demir
|Başkale
|Saçan
|122 ada 3
|1.952,14 m² ve 6,35 m²
|2023/1235
|Abdurrahman Bayer
|Başkale
|Kocaköy
|123 ada 4
|64,56m²
|2023/1233
|Cahit Bayer
|Başkale
|Kocaköy
|106 ada 2
|35,91 m²
|2023/1137
|Şükrü Aybar
|Başkale
|Albayrak
|136 ada 4
|38,82 m² ve 2,40 m²
|2023/1135
|İslam Arslan
|Başkale
|Albayrak
|122 ada 2
|28,47 m²
|2023/1133
|Eset Aybar
|Başkale
|Albayrak
|120 ada 8
|93,59 m²
|2023/1127
|Perişan Yeşilkaya
|Başkale
|Albayrak
|105 ada 9
|14,53 m²
|2023/1125
|Cumhur Şimşek
|Başkale
|Albayrak
|103 ada 38
|28,40 m²
|2023/1123
|Vahap Aybar
|Başkale
|Albayrak
|103 ada 35
|39,61 m²
|2023/1091
|Rüstem Kılıç
|Başkale
|Bölekli
|101 ada 8
|440,91 m² ve 5,85 m²
|2023/1089
|Veysel Baykara
|Başkale
|Albayrak
|101 ada 58
|56,30 m² ve 0,90 m²
|2023/1087
|Mehmet Sıddık Kılıç
|Başkale
|Bölekli
|102 ada 22
|28,80 m²
|2023/1071
|İkram Yılmaz
|Başkale
|Albayrak
|101 ada 61
|27,93 m²
|2023/1069
|Raci Aybar
|Başkale
|Albayrak
|104 ada 11
|7,10 m²
|2023/1067
|İslam Arslan
|Başkale
|Albayrak
|101 ada 134
|57,35 m²
|2023/1039
|Ferit Özdemir
|Başkale
|Konuksayar
|122 ada 3
|192,48 m² ve 0,76 m²
|2023/1037
|Müslüm Erbay
|Başkale
|Saçan
|113 ada 47
|207,76 m² ve 1,35 m²
|2023/1033
|Feridun Bayer
|Başkale
|Saçan
|113 ada 42
|67,01 m²
|2023/1033
|Feridun Bayer
|Başkale
|Saçan
|113 ada 105
|0,03 m² ve 1,53 m²
|2023/1031
|Cahit Bayer
|Başkale
|Saçan
|113 ada 63
|196,48 m² ve 1,29 m²
|2023/1029
|Faris Güneş
|Başkale
|Saçan
|113 ada 83
|1.401,35 m² ve 11,12 m²
|2023/1027
|Mehmet Salih Demir
|Başkale
|Saçan
|113 ada 100
|172,20 m² ve 1,96 m²
|2023/1025
|Talat Özdemir
|Başkale
|Konuksayar
|103 ada 25
|24,55 m²
|2023/983
|Serdar İşik
|Başkale
|Saçan
|113 ada 3
|85,93m²
|2023/981
|Erkan Bayer
|Başkale
|Saçan
|113 ada 84
|28,84 m²
|2023/979
|Murat Özdemir
|Başkale
|Konuksayar
|106 ada 28
|1.454,06 m²
|2023/977
|Emrah Özdemir
|Başkale
|Konuksayar
|113 ada 4
|508,30 m²
|2023/975
|Engin Özdemir
|Başkale
|Konuksayar
|114 ada 7
|297,59 m²
|2023/973
|Necmi Özdemir
|Başkale
|Konuksayar
|106 ada 30
|59,91 m²
|2023/971
|Yusuf Özdemir
|Başkale
|Konuksayar
|106 ada 24
|872,12 m²
|2023/965
|Metin Özdemir
|Başkale
|Konukasayar
|118 ada 1
|1.274,76 m² ve 9,52 m²
|2023/953
|Ümit Özdemir
|Başkale
|Konuksayar
|113 ada 7
|4.535,30 m² ve 19,04 m²
|2023/951
|Metin Özdemir
|Başkale
|Konuksayar
|116 ada 2
|12.831,51 m² ve 24,22 m²
|2023/949
|Cafer Özdemir
|Başkale
|Konuksayar
|114 ada 6
|2.749,75 m² ve 19,04 m²