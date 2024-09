AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KUŞADASI İLÇESİNE TAHSİSLİ P PLAKALARIN İHALE YOLUYLA KİRALAMA İLANI



1- Aydın Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan, 09.08.2024 tarih 2024/4-12 sayılı UKOME Kurul kararı ile ihale edilmesine karar verilen Kuşadası ilçesine tahsisli olarak taşıma faaliyeti gösterecek 60 (altmış) adet P plakanın (her plaka için ayrı ayrı teklif verilmek üzere) 5 (beş) yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35’inci maddesi (a) bendi gereği kapalı teklif usulü (artırma) ile kiraya verilmesi işidir.

2- Şartnameler, mesai saatleri içerisinde Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:39 Efeler/AYDIN adresinde bulunan Belediyemiz hizmet binasının zemin katındaki Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimde bedelsiz olarak görülebilir. Ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi veznelerine KDV dâhil 1.000,00 ₺ ödeme yapılarak temin edilebilir.

3- İhale, Encümen huzurunda Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 Efeler/AYDIN adresinde bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 6. katındaki Encümen toplantı salonunda 18.09.2024 Çarşamba günü saat 12:00’da 1 no.lu P plakadan başlayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 no’lu P plaka sırasıyla yapılacaktır.

4- Her bir plakanın 5 yıllığına kiralanmasına esas plaka başına yıllık muhammen bedel (ilk yıl kira bedeli) KDV hariç 125.000,00 ₺’ dir. Her bir plakanın geçici teminat miktarı yıllık muhammen bedelin %3’ ü olan 3.750,00 ₺ + %27’ si (ek geçici teminat) olan 33.750,00 ₺ olmak üzere toplamda 37.500,00 ₺’dir.

5- İhaleye katılım şartları aşağıdaki gibidir.

Gerçek Kişilerde Aranan Şartlar

5.1- En az minibüs statüsüne uygun sürücü belgesinin fotokopisi,

5.2- Aydın il sınırları içerisinde ikamet ettiğini gösteren belgenin aslı,

5.3- Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini belirten yazılı beyan,

Tüzel Kişilerde Aranan Şartlar

5.4- Aydın il sınırları içerisinde bulunan Ticaret veya Sanayi Odası tarafından ihalenin yapılacağı ay içerisinde düzenlenmiş faaliyet belgesi,

5.5- Tüzel kişilerden anonim şirketlerde kayıtlı olduğu oda tarafından ihalenin yapılacağı ay içerisinde onaylanmış yönetim kurulu üyelerini gösterir belge, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerini gösteren güncel ticaret sicil gazetesi, diğer tüzel kişilerde kayıtlı olduğu oda tarafından ihalenin yapılacağı ay içerisinde düzenlenmiş tüm ortakları gösteren belge,

Gerçek ve Tüzel Kişilerde Aranan Ortak Şartlar

5.6- Gerçek kişilerde nüfus cüzdanı fotokopisi ve noter tasdikli imza beyannamesinin aslı; tüzel kişilerde ise temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküsü aslı,

5.7- Vekâleten ihaleye katılma halinde, gerçek ya da tüzel kişi adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5.8- Gerçek kişilerde ihalenin yapılacağı ay içerisinde düzenlenmiş resmi kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı üzerinden; tüzel kişilerden anonim şirket ve kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerine, diğer tüzel kişilerde ise tüm ortaklarına ve bu tüzel kişiliklerin tamamında temsil ve ilzama yetkili kişilere ait ihalenin yapılacağı ay içerisinde düzenlenmiş resmi kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı üzerinden aşağıdaki şartlara haiz olunması gerekir.

5.8.1-) Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından affa uğramış olsa dahi hüküm giymemiş olması,

5.8.2-) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinin ilgili fıkralarından ve 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227 nci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa dahi hüküm giymemiş olması,

5.9- Tebligat için kullanılacak adres ile irtibat için kullanılacak telefon numarası beyanı,

5.10- Bu işleme konu meslekle ilgili ihalenin yapılacağı ay içerisinde düzenlenmiş Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığını gösteren belge,

5.11- İhale dosyasının (şartnamenin) İdareden satın alındığını gösteren ödeme makbuzunun aslı,

5.12- Her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve son sayfasında “Okudum, anladım, aynen kabul ve taahhüt ederim” ibaresi ile imzası bulunan şartname,

5.13- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname,

5.14- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26’ncı maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,

5.15- İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37’nci maddesine uygun şekilde hazırlayacakları teklif zarflarını 18.09.2024 Çarşamba günü saat:12:00’ a kadar Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 Efeler/AYDIN adresinde bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 6. katındaki Encümen toplantı salonunda, İhale Komisyonu (Encümen) Başkanlığına sıra numaralı alındı belgesi karşılığında vermeleri gerekmektedir,

5.16- Teklifler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 38. maddesi uyarınca posta ile gönderilebilir,

5.17- İhaleye ortak veya hisseli teklif verilemez,

5.18- İsteklinin ihale neticesinde P plaka kiralamaya hak kazanması durumunda taşıtlarda aranacak şartlara uygun aracı sözleşmenin noterlikçe tasdik edilmesine müteakip 60 takvim günü içerisinde hazır bulunduracağına dair taahhütname,

5.19- İş bu şartname kapsamında sözleşme imzalandıktan sonra düzenlenecek ilk çalışma ruhsatı öncesinde mevzuatı gereği Kuşadası ilçesinde kayıtlı olduğu odadan faaliyet türüne uygun şekilde düzenlenmiş geçerlilik tarihi sona ermemiş oda kayıt belgesi.

6- İhale komisyonu olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.