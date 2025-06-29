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        ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ

        İlandır
        Giriş: 30.06.2025 - 00:00
        ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI
        Madde 1: Aşağıda özellikleri belirtilen Arnavutköy Belediyesine ait taşınmazlar ihale ile kiralanacaktır. İhale “Taşoluk Mh. Kazım Karabekir Caddesi, No:88 Arnavutköy/İSTANBUL” adresindeki Arnavutköy Belediyesi Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi ve şartname uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacaktır. Şartname bedeli 50.000,00 TL (Ellibin Türk Lirası) olup, Arnavutköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy/İSTANBUL) temin edilebilir.
        Sıra No Kiralanacak Taşınmazın Tanımı
        Kiralama Süresi        		 Yıllık Muhammen Kira Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
        1

        Arnavutköy İlçesi Taşoluk Mahallesi 5891 ada

        5 parsel sayılı 2606,51 m2 alanlı taşınmaz

        üst kullanım hakkı ile kiralanması

        		 19 (Ondokuz) Yıl KDV dâhil 1.800.000,00 TL 162.000,00 TL 09.07.2025 11.00

        Madde 2: İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

        Madde 3- İhaleye Katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, İhale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan, sermayesinin %51’den fazlası kamu kurumuna ait olan Tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74’ncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır.

        Madde 4- İhaleye Katılamayacaklar: 2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler ile 83. Maddede belirtilen hususlar ile gerçek kişiler ve ortak girişimler gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak muvakkat teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.

        Madde 5: İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
        1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
        2. Noter tasdikli imza sirküsü
        3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu
        4. Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)
        5. İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
        6. Tüzel Kişiliğin ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
        7. İhale yasaklısı olmadığına dair taahütname
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02250811
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