2025 YILI 3 KISIM ("MERKEZİ KLİMA [VRF] VE SPLİT KLİMALAR", "KLİMA SANTRALLERİ VE SOĞUTMA GRUPLARI [CHILLER]" VE "DOĞALGAZLI [YER/DUVAR TİPİ] KAZAN VE KOMBİLER") MALZEME DAHİL PERİYODİK BAKIM-ONARIMI VE ARIZALARININ GİDERİLMESİ İŞİ



YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ



2025 Yılı 3 Kısım ("Merkezi Klima [VRF] Ve Split Klimalar", "Klima Santralleri ve Soğutma Grupları [CHILLER]" ve "Doğalgazlı [Yer/Duvar Tipi] Kazan ve Kombiler") Malzeme Dahil Periyodik Bakım-Onarımı ve Arızalarının Giderilmesi İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1624066

1-İdarenin a) Adı : YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ b) Adresi : Cevdetpasa cad. 34342 Bebek BEŞİKTAŞ/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2123594450 - ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 2025 Yılı 3 Kısım ("Merkezi Klima [VRF] Ve Split Klimalar", "Klima Santralleri ve Soğutma Grupları [CHILLER]" ve "Doğalgazlı [Yer/Duvar Tipi] Kazan ve Kombiler") Malzeme Dahil Periyodik Bakım-Onarımı ve Arızalarının Giderilmesi İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : ("Merkezi Klima [VRF] ve Split Klimalar" - 3201 Bakım, "Klima Santralleri ve Soğutma Grupları [CHILLER]" - 202 Bakım ve "Doğalgazlı [Yer/Duvar Tipi] Kazan ve Kombiler") - 204 Bakım Malzeme Dahil Periyodik Bakım-Onarımı ve Arızalarının Giderilmesi İşidir

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Boğaziçi Üniversitesi Kuzey, Güney, Kandilli, Sarıtepe, Anadolu Hisarı, Hisar, ve Uçaksavar Kampüsleri ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 20.01.2025, işin bitiş tarihi 31.12.2025 d) İşe başlama tarihi : 20.01.2025



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 03.01.2025 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs -Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı - Toplantı Salonu



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler: TSE-HYB - 12865 YETKİLİ SERVİSLER

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

1. Kısım Merkezi Klima Sistemleri (VRF) ve SPLIT Klimaların Bakım-Onarımı ve Arızalarının Giderilmesi İşi İçin Özel veya Kamu Sektöründe Yürütülmüş Olan, Her Türlü Merkezi Klima Sistemleri (VRF) ve SPLIT Klimaların Bakım-Onarımı ve Arızaların Giderilmesi işlerine ait hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

2. Kısım Klima Santralleri ve Soğutma Grubu (CHILLER) Cihazlarıın Bakım-Onarımı ve Arızalarının Giderilmesi İşi İçin Özel veya Kamu Sektöründe Yürütülmüş Olan, Her Türlü Klima Santralleri ve Soğutma Grubu (CHILLER) Cihazların Bakım-Onarımı ve Arızaların Giderilmesi işlerine ait hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.

3. Kısım Doğalgazlı (Yer/Duvar Tipi) Kazanlar ve Kombilerin Bakım-Onarımı ve Arızalarının Giderilmesi İşi İçin Özel veya Kamu Sektöründe Yürütülmüş Olan, Her Türlü Doğalgazlı (Yer/Duvar Tipi) Kazanlar ve Kombilerin Bakım-Onarımı ve Arızaların Giderilmesi işlerine ait hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.



14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.