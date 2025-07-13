Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.07.2025 - 00:00
        İLAN
        ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/731
        KARAR NO : 2025/306


        İLANEN TEBLİĞİNE KARAR VERİLEN
        DAVALILAR : 1- ADNAN YILMAZ Tevfikbey Mah. Yeldeğirmeni Cad. No:44 İç Kapı No:14Küçükçekmece/ İSTANBUL
        2- BÜŞRA YILMAZ Güller Pınarı Mah. Kerim Kaptanlar Sk Zorbaz Apt . No:4 İç Kapı No:12Alanya/ ANTALYA
        Davacı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI tarafından davalılar Adnan Yılmaz, Büşra Yılmaz, Arif Yılmaz aleyhine mahkememizde açılan Ana Baba Rızası Arama davasının yapılan açık yargılaması sonunda;


        HÜKÜM :
        1-Davanın KABULÜ ile, Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi, Sakcagözü Mah/Köyü, Cilt No: 15, Hane No: 287'de nüfusa kayıtlı, Adnan ve Büşra oğlu, 03.03.2023 doğumlu, 30979016702 TC kimlik numaralı küçük Arif Yılmaz'ın EVLAT EDİNİLMESİNDE TMK'nin 311 ve 312. maddeleri uyarınca ANA BABA RIZASININ ARANMAMASINA,
        2-Kararın bir suretinin Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne gönderilmesine,
        3-Davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,
        4-Davacı kurumun yaptığı 26.763,00 TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı kuruma verilmesine,
        5-Davacı kurum kendisini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan AAÜT'ye göre taktir ve hesap edilen 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,
        6-Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
        Dair, davacı vekili ve kayyımın yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde 2 hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.
        Tebligatın ilan tarihinden itibaren 7. Gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN tebliğ olunur. 09/07/2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02258549
        Yazı Boyutu