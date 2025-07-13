ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/731

KARAR NO : 2025/306



İLANEN TEBLİĞİNE KARAR VERİLEN

DAVALILAR : 1- ADNAN YILMAZ Tevfikbey Mah. Yeldeğirmeni Cad. No:44 İç Kapı No:14Küçükçekmece/ İSTANBUL

2- BÜŞRA YILMAZ Güller Pınarı Mah. Kerim Kaptanlar Sk Zorbaz Apt . No:4 İç Kapı No:12Alanya/ ANTALYA

Davacı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI tarafından davalılar Adnan Yılmaz, Büşra Yılmaz, Arif Yılmaz aleyhine mahkememizde açılan Ana Baba Rızası Arama davasının yapılan açık yargılaması sonunda;



HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ ile, Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi, Sakcagözü Mah/Köyü, Cilt No: 15, Hane No: 287'de nüfusa kayıtlı, Adnan ve Büşra oğlu, 03.03.2023 doğumlu, 30979016702 TC kimlik numaralı küçük Arif Yılmaz'ın EVLAT EDİNİLMESİNDE TMK'nin 311 ve 312. maddeleri uyarınca ANA BABA RIZASININ ARANMAMASINA,

2-Kararın bir suretinin Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne gönderilmesine,

3-Davacı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

4-Davacı kurumun yaptığı 26.763,00 TL yargılama giderinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacı kuruma verilmesine,

5-Davacı kurum kendisini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan AAÜT'ye göre taktir ve hesap edilen 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

6-Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

Dair, davacı vekili ve kayyımın yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde 2 hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.

Tebligatın ilan tarihinden itibaren 7. Gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN tebliğ olunur. 09/07/2025