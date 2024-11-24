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        ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25.11.2024 - 00:00

        İLAN

        ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/1114
        KARAR NO : 2024/899


        Davacı Mehmet Bürge tarafından, Torkobek Bürge aleyhine açılan ve mahkememizde görülmekte olan boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda;


        HÜKÜM :
        1-Davacının boşanma davasının KABULÜ ile, Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Çığlık Köyü/mah. Cilt 41, hane 44'de nüfusa kayıtlı, Ömer ve Gülsüm oğlu, 01/02/1940 doğumlu, 28501093604 Tc kimlik nolu davacı- MEHMET BÜRGE ile Kırgız Cumhuriyeti Uyruklu TORKOBEK ISMAILOVA'nın T.M.K.166/1 maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle BOŞANMALARINA,
        2-Peşin alınan harcın mahsubu ile eksik kalan 157,75‬ TL daha harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,
        3-Davacının yaptığı 269,85 TL başvuru harcı, 269,85 TL peşin harç ve gider avansından harcanan 28.299‬,00 TL olmak üzere toplam 28.838,7‬0 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
        4-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan AAÜT'ye göre taktir ve hesap edilen 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
        5-Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
        Dair, davacı ve davacı vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde 2 hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.
        Tebligatın ilan tarihinden itibaren 7. Gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 20/11/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02128173
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