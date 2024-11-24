ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

ANTALYA 8. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1114

KARAR NO : 2024/899



Davacı Mehmet Bürge tarafından, Torkobek Bürge aleyhine açılan ve mahkememizde görülmekte olan boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda;



HÜKÜM :

1-Davacının boşanma davasının KABULÜ ile, Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Çığlık Köyü/mah. Cilt 41, hane 44'de nüfusa kayıtlı, Ömer ve Gülsüm oğlu, 01/02/1940 doğumlu, 28501093604 Tc kimlik nolu davacı- MEHMET BÜRGE ile Kırgız Cumhuriyeti Uyruklu TORKOBEK ISMAILOVA'nın T.M.K.166/1 maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle BOŞANMALARINA,

2-Peşin alınan harcın mahsubu ile eksik kalan 157,75‬ TL daha harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

3-Davacının yaptığı 269,85 TL başvuru harcı, 269,85 TL peşin harç ve gider avansından harcanan 28.299‬,00 TL olmak üzere toplam 28.838,7‬0 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan AAÜT'ye göre taktir ve hesap edilen 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

Dair, davacı ve davacı vekilinin yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren Antalya Bölge Adliye Mahkemesinde 2 hafta içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.

Tebligatın ilan tarihinden itibaren 7. Gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 20/11/2024