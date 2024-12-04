ANTALYA 3.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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ANTALYA 3.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/394

KARAR NO: 2023/657



Mahkememizin 21.09.2023 tarih, 2023/394 esas, 2023/657 karar sayılı kararı ile Sanık Abidin Ataş'ın, "Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret" suçunu işlediğinden bahisle TCK’nın 125/2. maddesi delaletiyle 125/1, 53/1 maddeleri uyarınca cezalandırılması talebiyle hakkında kamu davası açılmış ise de, dosya kapsamı ve toplanan delillerden sanığın katılana göndermiş olduğu mesaj içeriğinde geçen sözlerin kaba söz niteliğinde olup hakaret unsuru taşımadığı, bu itibarla atılı suçun unsurları itibariyle oluşmadığı anlaşılmakla, sanığın atılı suçtan CMK'nun 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE, Sanık Abidin Ataş'ın, "Tehdit" suçunu işlediği sabit görülmekle, NETİCETEN 5 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın daha önceden kasıtlı suçtan mahkumiyetinin bulunmaması, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizce edinilen olumlu kanaat ve yine katılanın gerçekleşen somut zararının bulunmaması hususları göz önüne alınarak CMK'nun 231/5-6 maddesi gereğince sanık hakkındaki verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, CMK’nun 231/8. maddesi uyarınca sanığın 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına, denetim süresi içerisinde sanığa herhangi bir denetimli serbestlik tedbiri yükümlülüğü yükletilmesine takdiren yer olmadığına, karar verilen Mehmet ve Sultan oğlu 13.10.1968 Pertek D.lu sanık ABİDİN ATAŞ hakkında, sanığın adresinin tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden tebligatın gazete yolu ile ve genel internet haber sitesinde ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla;

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine,aynı yasanın 31 maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde itiraz, istinaf edilmediği taktirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.