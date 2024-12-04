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        ANTALYA 3.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 05.12.2024 - 00:00
        İLAN
        ANTALYA 3.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
        ESAS NO : 2022/697
        KARAR NO: 2023/630


        Mahkememizin 07.09.2023 tarih, 2022/697 esas, 2023/630 karar sayılı kararı ile Sanık Bekir Orhan'ın, 14/12/2021 tarihinde üzerine atılı "Karşılıksız Yararlanma"suçunu işlediği sabit görülmekle, NETİCETEN 3 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın daha önceden kasıtlı suçtan mahkumiyetinin bulunmaması, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizce edinilen olumlu kanaat ve yine zararın giderilmiş olması hususları göz önüne alınarak CMK'nun 231/5-6 maddesi gereğince sanık hakkındaki verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, CMK’nun 231/8. maddesi uyarınca sanığın 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına, denetim süresi içerisinde sanığa herhangi bir denetimli serbestlik tedbiri yükümlülüğü yükletilmesine takdiren yer olmadığına, karar verilen Kadir ve Cennet oğlu 06.10.1982 Gölbaşı D.lu sanık BEKİR ORHANhakkında, sanığın adresinin tüm aramalara rağmen tespit edilemediğinden tebligatın gazete yolu ile ve genel internet haber sitesinde ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla;
        7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29 maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine,aynı yasanın 31 maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde itiraz edilmediği taktirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02133744
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