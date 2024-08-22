ANAMUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ANAMUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI

Sıra No İli İlçesi Mah. Ada Parsel m²’si Hisse Vasfı İmar Durumu Muhammen Bedeli Geçici Teminat Ödeme şekli İhale

Tarih ve Saati 1 Mersin Anamur Yalıevleri 905 59

534,09 Tam Arsa Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır.

Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır. 4.000.000,00TL. 120.000,00TL. Peşin 17.09.2024

08:30 2 Mersin Anamur Yalıevleri 905 60 534,09 Tam Arsa Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır.

Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır. 4.000.000,00TL. 120.000,00TL Peşin 17.09.2024

08:45 3 Mersin Anamur Yalıevleri 905 61 400,00 Tam Arsa Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır. 3.000.000,00TL. 90.000,00TL. Peşin 17.09.2024

09:00 4 Mersin Anamur Yalıevleri 905 62 400,00 Tam Arsa Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır. 3.000.000,00TL. 90.000,00TL Peşin 17.09.2024

09:15 5 Mersin Anamur Yalıevleri 905 63 400,00 Tam Arsa Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır. 3.000.000,00TL. 90.000,00TL Peşin 17.09.2024

09:30 6 Mersin Anamur Yalıevleri 905 64 430,00 Tam Arsa Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır. 3.200.000,00TL. 96.000,00TL. Peşin 17.09.2024

09:45 7 Mersin Anamur Yalıevleri 905 65 513,81 Tam Arsa Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır. 3.850.000,00TL. 115.500,00TL. Peşin 17.09.2024

10:00 8 Mersin Anamur Yalıevleri 905 66 400,00 Tam Arsa Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır. 3.000.000,00TL. 90.000,00TL. Peşin 17.09.2024

10:15 9 Mersin Anamur Yalıevleri 905 67 400,00 Tam Arsa Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır. 3.000.000,00TL. 90.000,00TL. Peşin 17.09.2024

10:30 10 Mersin Anamur Yalıevleri 905 68 400,00 Tam Arsa Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır. 3.000.000,00TL. 90.000,00TL. Peşin 17.09.2024

10:45 11 Mersin Anamur Yalıevleri 905 69 400,00 Tam Arsa Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır. 3.000.000,00TL. 90.000,00TL. Peşin 17.09.2024

11:00 12 Mersin Anamur Yalıevleri 905 70 400,00 Tam Arsa Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır. 3.000.000,00TL. 90.000,00TL. Peşin 17.09.2024

11:15 13 Mersin Anamur Yalıevleri 905 71 400,00 Tam Arsa Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır .Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır. 3.000.000,00TL. 90.000,00TL. Peşin 17.09.2024

11:30 14 Mersin Anamur Yalıevleri 905 72 400,00 Tam Arsa Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır. 3.000.000,00TL. 90.000,00TL. Peşin 17.09.2024

11:45 15 Mersin Anamur Yalıevleri 905 73 400,00 Tam Arsa Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır. 3.000.000,00TL. 90.000,00TL. Peşin 17.09.2024

13:00 16 Mersin Anamur Yalıevleri 905 74 400,00 Tam Arsa Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır. 3.000.000,00TL. 90.000,00TL. Peşin 17.09.2024

13:15 17 Mersin Anamur Yalıevleri 905 75 400,00 Tam Arsa Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır. 3.000.000,00TL. 90.000,00TL. Peşin 17.09.2024

13:30 18 Mersin Anamur Yalıevleri 905 76 505,86 Tam Arsa Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır. 3.800.000,00TL. 114.000,00TL. Peşin 17.09.2024

13:45 19 Mersin Anamur Yalıevleri 905 77 400,00 Tam Arsa Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır. 3.000.000,00TL. 90.000,00TL Peşin 17.09.2024

14:00 20 Mersin Anamur Yalıevleri 905 78 400,00 Tam Arsa Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır. 3.000.000,00TL. 90.000,00TL Peşin 17.09.2024

14:15 21 Mersin Anamur Yalıevleri 905 79 400,00 Tam Arsa Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır. 3.000.000,00TL. 90.000,00TL Peşin 17.09.2024

14:30 22 Mersin Anamur Yalıevleri 905 80 500,00 Tam Arsa Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır. 3.750.000,00TL. 112.500,00TL. Peşin 17.09.2024

14:45 23 Mersin Anamur Yalıevleri 905 81 500,00 Tam Arsa Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır. 3.750.000,00TL. 112.500,00TL. Peşin 17.09.2024

15:00 24 Mersin Anamur Yalıevleri 905 82 513,55 Tam Arsa Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır. 3.850.000,00TL. 115.500,00TL Peşin 17.09.2024

15:15 Not : Söz konusu yukarıda belirtilen gayrimenkuller KDV’den muaftır.



1-Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.

2- İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediye Encümeni tarafından Yeşilyurt Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:5/A Anamur/MERSİN adresindeki Belediye Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.

3-İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

4-Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.

5-İsteklilerin, 16.09.2024 Pazartesi günü en geç saat 17:00’a kadar teklif zarflarını Yeşilyurt Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:5/A Anamur/MERSİN adresinde bulunan Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

7-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

7.1 Dilekçe,

7.2 Tebligat için adres beyanı,

7.3 Gerçek kişi olması halinde:

7.3.1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

7.3.2 İmza beyannamesi (Noter tasdikli),

7.4 Tüzel kişi olması halinde:

7.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

7.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

7.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri (Noter tasdikli),,

7.5 İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Anamur Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge.( Anamur Belediye Veznesinden alınacaktır).

7.6 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

7.7 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

7.8 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

7.9 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Ziraat Bankası Anamur Şubesi nezdindeki TR 23 0001 0002 0852 4734 07 5014 nolu hesaba yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı DİK’in 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı DİK’e göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

7.10- İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisini ibraz edeceklerdir.

7-11 İstekli, gayrimenkul satış İhale şartnamesini ve satış sözleşme tasarısının her sayfasını imzalayarak teklif zarfı içerisine içerisinde komisyona sunacaktır.

8- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Anamur Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve 500,00 TL. ye satın alınabilir.

