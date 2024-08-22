ANAMUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI
|Sıra No
|İli
|İlçesi
|Mah.
|
Ada
|Parsel
|m²’si
|Hisse
|Vasfı
|
İmar Durumu
|Muhammen Bedeli
|
Geçici
Teminat
|Ödeme şekli
|İhale
Tarih ve Saati
|1
|Mersin
|Anamur
|Yalıevleri
|905
|59
|
534,09
|Tam
|Arsa
|Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır.
Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır.
|4.000.000,00TL.
|120.000,00TL.
|Peşin
|17.09.2024
08:30
|2
|Mersin
|Anamur
|Yalıevleri
|905
|60
|534,09
|Tam
|Arsa
|Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır.
Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır.
|4.000.000,00TL.
|120.000,00TL
|Peşin
|17.09.2024
08:45
|3
|Mersin
|Anamur
|Yalıevleri
|905
|61
|400,00
|Tam
|Arsa
|Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır.
|3.000.000,00TL.
|90.000,00TL.
|Peşin
|17.09.2024
09:00
|4
|Mersin
|Anamur
|Yalıevleri
|905
|62
|400,00
|Tam
|Arsa
|Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır.
|3.000.000,00TL.
|90.000,00TL
|Peşin
|17.09.2024
09:15
|5
|Mersin
|Anamur
|Yalıevleri
|905
|63
|400,00
|Tam
|Arsa
|Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır.
|3.000.000,00TL.
|90.000,00TL
|Peşin
|17.09.2024
09:30
|6
|Mersin
|Anamur
|Yalıevleri
|905
|64
|430,00
|Tam
|Arsa
|Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır.
|3.200.000,00TL.
|96.000,00TL.
|Peşin
|17.09.2024
09:45
|7
|Mersin
|Anamur
|Yalıevleri
|905
|65
|513,81
|Tam
|Arsa
|Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır.
|3.850.000,00TL.
|115.500,00TL.
|Peşin
|17.09.2024
10:00
|8
|Mersin
|Anamur
|Yalıevleri
|905
|66
|400,00
|Tam
|Arsa
|Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır.
|3.000.000,00TL.
|90.000,00TL.
|Peşin
|17.09.2024
10:15
|9
|Mersin
|Anamur
|Yalıevleri
|905
|67
|400,00
|Tam
|Arsa
|Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır.
|3.000.000,00TL.
|90.000,00TL.
|Peşin
|17.09.2024
10:30
|10
|Mersin
|Anamur
|Yalıevleri
|905
|68
|400,00
|Tam
|Arsa
|Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır.
|3.000.000,00TL.
|90.000,00TL.
|Peşin
|17.09.2024
10:45
|11
|Mersin
|Anamur
|Yalıevleri
|905
|69
|400,00
|Tam
|Arsa
|Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır.
|3.000.000,00TL.
|90.000,00TL.
|Peşin
|17.09.2024
11:00
|12
|Mersin
|Anamur
|Yalıevleri
|905
|70
|400,00
|Tam
|Arsa
|Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır.
|3.000.000,00TL.
|90.000,00TL.
|Peşin
|17.09.2024
11:15
|13
|Mersin
|Anamur
|Yalıevleri
|905
|71
|400,00
|Tam
|Arsa
|Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır .Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır.
|3.000.000,00TL.
|90.000,00TL.
|Peşin
|17.09.2024
11:30
|14
|Mersin
|Anamur
|Yalıevleri
|905
|72
|400,00
|Tam
|Arsa
|Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır.
|3.000.000,00TL.
|90.000,00TL.
|Peşin
|17.09.2024
11:45
|15
|Mersin
|Anamur
|Yalıevleri
|905
|73
|400,00
|Tam
|Arsa
|Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır.
|3.000.000,00TL.
|90.000,00TL.
|Peşin
|17.09.2024
13:00
|16
|Mersin
|Anamur
|Yalıevleri
|905
|74
|400,00
|Tam
|Arsa
|Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır.
|3.000.000,00TL.
|90.000,00TL.
|Peşin
|17.09.2024
13:15
|17
|Mersin
|Anamur
|Yalıevleri
|905
|75
|400,00
|Tam
|Arsa
|Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır.
|3.000.000,00TL.
|90.000,00TL.
|Peşin
|17.09.2024
13:30
|18
|Mersin
|Anamur
|Yalıevleri
|905
|76
|505,86
|Tam
|Arsa
|Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır.
|3.800.000,00TL.
|114.000,00TL.
|Peşin
|17.09.2024
13:45
|19
|Mersin
|Anamur
|Yalıevleri
|905
|77
|400,00
|Tam
|Arsa
|Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır.
|3.000.000,00TL.
|90.000,00TL
|Peşin
|17.09.2024
14:00
|20
|Mersin
|Anamur
|Yalıevleri
|905
|78
|400,00
|Tam
|Arsa
|Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır.
|3.000.000,00TL.
|90.000,00TL
|Peşin
|17.09.2024
14:15
|21
|Mersin
|Anamur
|Yalıevleri
|905
|79
|400,00
|Tam
|Arsa
|Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır.
|3.000.000,00TL.
|90.000,00TL
|Peşin
|17.09.2024
14:30
|22
|Mersin
|Anamur
|Yalıevleri
|905
|80
|500,00
|Tam
|Arsa
|Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır.
|3.750.000,00TL.
|112.500,00TL.
|Peşin
|17.09.2024
14:45
|23
|Mersin
|Anamur
|Yalıevleri
|905
|81
|500,00
|Tam
|Arsa
|Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır.
|3.750.000,00TL.
|112.500,00TL.
|Peşin
|17.09.2024
15:00
|24
|Mersin
|Anamur
|Yalıevleri
|905
|82
|513,55
|Tam
|Arsa
|Konut Alanı olarak planlıdır. TAKS değeri 0,25’tir. KAKS=Emsal Değeri 1,00’dır. Ayrık yapı nizamında 4 kata planlıdır.
|3.850.000,00TL.
|115.500,00TL
|Peşin
|17.09.2024
15:15
|Not :
|Söz konusu yukarıda belirtilen gayrimenkuller KDV’den muaftır.
1-Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde kapalı teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.
2- İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde Belediye Encümeni tarafından Yeşilyurt Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:5/A Anamur/MERSİN adresindeki Belediye Meclis toplantı salonunda yapılacaktır.
3-İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
4-Gayrimenkulün muhammen bedeli, geçici teminatı, ödeme şekli ve ihale saati yukarıda belirtilmiştir.
5-İsteklilerin, 16.09.2024 Pazartesi günü en geç saat 17:00’a kadar teklif zarflarını Yeşilyurt Mahallesi 29 Ekim Caddesi No:5/A Anamur/MERSİN adresinde bulunan Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
6-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 40. maddesine göre, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.
7-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
7.1 Dilekçe,
7.2 Tebligat için adres beyanı,
7.3 Gerçek kişi olması halinde:
7.3.1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
7.3.2 İmza beyannamesi (Noter tasdikli),
7.4 Tüzel kişi olması halinde:
7.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
7.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
7.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri (Noter tasdikli),,
7.5 İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Anamur Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge.( Anamur Belediye Veznesinden alınacaktır).
7.6 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,
7.7 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
7.8 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
7.9 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Ziraat Bankası Anamur Şubesi nezdindeki TR 23 0001 0002 0852 4734 07 5014 nolu hesaba yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı DİK’in 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı DİK’e göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
7.10- İhale dosyasının idareden satın alındığına dair makbuzun aslı veya fotokopisini ibraz edeceklerdir.
7-11 İstekli, gayrimenkul satış İhale şartnamesini ve satış sözleşme tasarısının her sayfasını imzalayarak teklif zarfı içerisine içerisinde komisyona sunacaktır.
8- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Anamur Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve 500,00 TL. ye satın alınabilir.