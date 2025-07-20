İLAN

ALAŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

2025/155-156-157-158-159-160

Davacı TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) Genel Müdürlüğü tarafından, aşağıda tapu bilgileri ve dosya numaraları belirtilen taşınmazlara güzergahı isabet eden 154 kV. Kestanederesi RES TM - Alaşehir TM Enerji İletim Hattı nedeniyle, direk yeri mülkiyeti/daimi irtifak hakkı bedellerinin tespiti ile davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya tescillerine karar verilmesi talebi ile mahkememizde 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca davalar açılmıştır. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne karşı kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Alaşehir Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malların değerlerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.

ESAS DAVALILAR MAH. ADA PARSEL MÜLKİYET /

İRTİFAK ALANI

VASIF: TARLA 2025/155 Cihan Zengin Bahçedere

101 Ada 56 Parsel 278.89 m²

1530.71 m² 2025/156 Fuat Erdar Evrenli

105 Ada 29 Parsel 246.49 m²

3462.14 m² 2025/157 Hamide Çetiner Uysal Evrenli

116 Ada 9 Parsel 0

41.39 m² 2025/158 Cemile Butekin Evrenli

101 Ada 53 Parsel 0

1541.01 m² 2025/159 Çetin Karataş Evrenli

104 Ada 224 Parsel 0

3485.73 m² 2025/160 Abdullah Metin

Afet İnce

Ahmet Metin

Ali Metin

Haydar Metin

Naciye Metin

Ramazan Metin Evrenli

104 Ada 125 Parsel 0

249.59 m²