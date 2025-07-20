ALAŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ALAŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
2025/155-156-157-158-159-160
Davacı TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) Genel Müdürlüğü tarafından, aşağıda tapu bilgileri ve dosya numaraları belirtilen taşınmazlara güzergahı isabet eden 154 kV. Kestanederesi RES TM - Alaşehir TM Enerji İletim Hattı nedeniyle, direk yeri mülkiyeti/daimi irtifak hakkı bedellerinin tespiti ile davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya tescillerine karar verilmesi talebi ile mahkememizde 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca davalar açılmıştır. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne karşı kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Alaşehir Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malların değerlerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.
|ESAS
|DAVALILAR
|MAH. ADA PARSEL
|MÜLKİYET /
İRTİFAK ALANI
VASIF: TARLA
|2025/155
|Cihan Zengin
|Bahçedere
101 Ada 56 Parsel
|278.89 m²
1530.71 m²
|2025/156
|Fuat Erdar
|Evrenli
105 Ada 29 Parsel
|246.49 m²
3462.14 m²
|2025/157
|Hamide Çetiner Uysal
|Evrenli
116 Ada 9 Parsel
|0
41.39 m²
|2025/158
|Cemile Butekin
|Evrenli
101 Ada 53 Parsel
|0
1541.01 m²
|2025/159
|Çetin Karataş
|Evrenli
104 Ada 224 Parsel
|0
3485.73 m²
|2025/160
|Abdullah Metin
Afet İnce
Ahmet Metin
Ali Metin
Haydar Metin
Naciye Metin
Ramazan Metin
|Evrenli
104 Ada 125 Parsel
|0
249.59 m²