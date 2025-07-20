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        ALAŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 21.07.2025 - 00:00
        İLAN
        ALAŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

        2025/155-156-157-158-159-160

        Davacı TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) Genel Müdürlüğü tarafından, aşağıda tapu bilgileri ve dosya numaraları belirtilen taşınmazlara güzergahı isabet eden 154 kV. Kestanederesi RES TM - Alaşehir TM Enerji İletim Hattı nedeniyle, direk yeri mülkiyeti/daimi irtifak hakkı bedellerinin tespiti ile davacı TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya tescillerine karar verilmesi talebi ile mahkememizde 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca davalar açılmıştır. İş bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne karşı kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Alaşehir Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malların değerlerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği ilan olunur.

        ESAS DAVALILAR MAH. ADA PARSEL MÜLKİYET /
        İRTİFAK ALANI
        VASIF: TARLA
        2025/155 Cihan Zengin Bahçedere
        101 Ada 56 Parsel        		 278.89 m²
        1530.71 m²
        2025/156 Fuat Erdar Evrenli
        105 Ada 29 Parsel        		 246.49 m²
        3462.14 m²
        2025/157 Hamide Çetiner Uysal Evrenli
        116 Ada 9 Parsel        		 0
        41.39 m²
        2025/158 Cemile Butekin Evrenli
        101 Ada 53 Parsel        		 0
        1541.01 m²
        2025/159 Çetin Karataş Evrenli
        104 Ada 224 Parsel        		 0
        3485.73 m²
        2025/160 Abdullah Metin
        Afet İnce
        Ahmet Metin
        Ali Metin
        Haydar Metin
        Naciye Metin
        Ramazan Metin        		 Evrenli
        104 Ada 125 Parsel        		 0
        249.59 m²
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02263470
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