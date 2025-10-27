ALANYA VERGİ DAİRESİ 2025 İHBARNAME İLAN LİSTESİ

Alanya Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup, yukarıda adı, soyadı, ünvanı, adresi ile ilgili bulunduğu vergi veya cezanın nevi yazılı mükellefler adına düzenlenen vergi ceza ihbarnameleri ve yazılan yazıların mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K'. nın 103. ve 106.maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde Alanya Vergi Dairesi'ne bizzat ve bilvekale müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde süreyle kayıtlı tebliğ yapılacağı 1 ayın bitiminde müracaatta bulunmadığı veya adresini bildirmediği takdirde iş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 1 ay sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 20.10.2025 tarihinde dairemiz ilan panosuna asılmış olup, takip eden günden itibaren 15. ( on beş ) gün ilan tarihidir.