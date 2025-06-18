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        AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

        İlandır
        Giriş: 19.06.2025 - 00:00
        AKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


        Aşağıda belirtilen mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait taşınmazların Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı kanunun 45.46.47. maddelerine uyularak açık artırma suretiyle Belediye Meclis Toplantı Salonunda 01.07.2025 Salı günü satış ihaleleri yapılacaktır.
        Meydan Mahallesi 306 G.M. no’lu 479 ada 48 parsel B Blok 10 nolu Bağımsız Bölüm 18,00 m² + 19,00 m² (Z+1) İşyerinin satış ihalesi saat 14:30‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 4.000.000,00 TL, geçici teminatı 120.000,00.TL’dir.

        Meydan Mahallesi 312 G.M. no’lu 479 ada 48 parsel B Blok 16 nolu Bağımsız Bölüm 14,00 m² + 30,00 m² (Z+1) İşyerinin satış ihalesi saat 14:40‘da yapılacaktır. Bu taşınmazın satışı için muhammen bedel 7.350.000,00 TL, geçici teminatı 220.500,00.TL’dir.

        Katılımcıların 01.07.2025 Salı günü saat 12:30’a kadar geçici teminatlarını yatırmaları; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, Tüzel Kişilerde imza sirküleri, yerleşim yeri adres beyanları, Akşehir Belediyesine borcunun olmadığına dair yazı ve geçici teminat makbuzlarını, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Evrakları zamanında teslim etmeyenler ihaleye alınmayacaktır. Şartnameler Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02243044
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