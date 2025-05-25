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        AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 26.05.2025 - 00:00
        İLAN
        AKSARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/337 Esas
        KARAR NO : 2025/284

        DAVALI : ADEVİYE DOĞANAY - 35783278698 -


        Davacı T.E.D.A.Ş tarafından davalılar aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
        HÜKÜM :
        1-Davanın KABULÜNE,
        2-Kamulaştırma bedelinin 9.155,48TL olarak TESPİTİNE,
        3-Mahkememizce kamulaştırma bedeli olarak takdir edilen 9.155,48TL'ye dava tarihi olan 23/09/2024 tarihinden itibaren karar tarihi olan 20/04/2025 tarihine kadar yasal faiz işletilmesine, kamulaştırma bedelinin nemalarıyla birlikte davalılara hisseleri oranında kararla birlikte ödenmesine, Tapu kaydında davalı/davalılar payı/payları üzerinde haciz bulunması ya da vergi borcu bulunduğuna dair belge bulunması halinde adı geçen davalı/davalılar payına /paylarına düşen kamulaştırma bedeline haczin yansıtılmasına,
        4-Aksaray ili Merkez İlçesi Çolaknebi köyü113 ada 41 parselde tapuya kayıtlı taşınmazın 28/10/2024 tarihli fen bilirkişi İbrahim Şafak BULUT'un raporu ve krokisinde IR-1 ile gösterilen1046,34m²'lik kısmında davacı lehine daimi irtifak hakkı kurulmasına, daimi irtifak hakkının davacı TEDAŞ adına takyidatsız olarak TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, 28/10/2024 tarihli fen raporu ve krokisinin kararın eki sayılmasına,
        İlan tarihinden itibaren 1 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, iki haftalık süre içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesinde tescil yönünden kesin bedel yönünden istinaf yolu açık olmak üzere başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine karar verildiği hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02228041
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