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        AĞRI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.02.2024 - 00:00
        T.C.
        AĞRI
        3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
        (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

        Dosya No: 2023/244 Esas


        Davacı : Tu-Ar Yapı Elm.İzo. İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti. Akhan Mh. Atatürk Bulv. No:23 Pamukkale-Denizli
        Vekili : Avukat Fesih Can (Denizli Barosu 1679) Adalet Mh. Hasan Gönüllü Blv. Tufan Sitesi No:6A D:5 Denizli
        Davalı : Çetinler Nakliyat İnşaat İthalat İhracat San.Tic.Ltd.Şti.(V.NO:2470082648) Fırat Mh.Erzurum Cd.ATSO Hizmet Binası K:2 N:9 Ağrı
        Davalı : Memet ÇETİN (TC:19273305910) Leylak Pınar Mh. Namık Sezgin Cd. No:61/17 Ağrı
        Konu : İflas Kararı Verilmesi Talebi
        Dava Tarihi : 27/05/2020


        Ağrı 3.Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/244 Esas sayılı dosyasında davalı Çetinler Nakliyat İNşaat İthalat San.Tic.Ltd.Şti (VDH:2470082648) ve Mehmet ÇETİN (TCNO:19273305910) aleyhine iflas davacı açılmıştır. İ.İ.K. 158 maddesi ve 166/2.maddesi uyarınca aleyhine iflas davası açılan davalıların iflas talebinin görüleceği Mahkememizin 2023/244 Esas sayılı dosyası nedeniyle 15 gün içerisinde davaya müdahale ve itiraz ederek dava dışı 3.kişilerin talepte bulunabileceği, duruşma gün ve saatinin 03/05/2024 tarihinde saat 10:50 olduğu, iflas davasına müdahale talebinde bulunmak ya da itiraz etmek isteyen tarafların delillerini en geç duruşma gün ve saati olan 03/05/2024 10:50 saatine kadar ibraz etmeleri gerektiği,
        Davanın HMK 316 ve 322 maddeleri uyarınca basit yargılama usulüyle yapılacağı, taraf ve ilgililerin Duruşmada hazır bulunmadıkları takdirde yokluklarında yargılama yapılarak karar verileceği hususu İ.İ.K 179/a-2 ve 166.maddeleri uyarınca tebliğ ve ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01982244
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