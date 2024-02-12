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        1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 15.02.2024 - 00:00
        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        KAMULAŞTIRMA İLANI

        ESAS NO : 2023/1535 Esas

        KAMULAŞTIRMA İLANI

        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 323
        PARSEL NO : 25
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 119,05 m2
        MALİKLERİ : VEYSİ AYÇİCEK, MEHMET AYÇİCEK
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1536 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 323
        PARSEL NO : 23
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 5.016,88 m2
        MALİKLERİ : RAMAZAN DEVRİM
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1537 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 348
        PARSEL NO : 12
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 6.121,69 m2
        MALİKLERİ : SITKIACAR, CEZAYİR ACAR, VEYSİ ACAR, HANİFİ ACAR
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1538 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 348
        PARSEL NO : 13
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 1.718,49 m2
        MALİKLERİ : SITKIACAR
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1539 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 348
        PARSEL NO : 14
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 774,48 m2
        MALİKLERİ : VEYSİACAR
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1540 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 348
        PARSEL NO : 15
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 694,39 m2
        MALİKLERİ : RAMAZAN ACAR
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1541 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 348
        PARSEL NO : 16
        VASFI : AVLULU KARGİR EV
        YÜZÖLÇÜMÜ : 1.802,93 m2
        MALİKLERİ : RAMAZAN ACAR
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1542 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 348
        PARSEL NO : 17
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 883,46 m2
        MALİKLERİ : ABDURRAHMAN ACAR
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1543 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 348
        PARSEL NO : 18
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 418,18 m2
        MALİKLERİ : CEZAYİR ACAR
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1544 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 348
        PARSEL NO : 19
        VASFI : ARSA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 641,34 m2
        MALİKLERİ : RAMAZAN ACAR
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1545 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 348
        PARSEL NO : 20
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 2.891,76 m2
        MALİKLERİ : CEZAYİR ACAR
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1546 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 348
        PARSEL NO : 21
        VASFI : ARSA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 1.595,36 m2
        MALİKLERİ : ABDURRAHMAN ACAR
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1547 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 348
        PARSEL NO : 23
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 1.956,22 m2
        MALİKLERİ : MEHMET ACAR
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1548 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 348
        PARSEL NO : 28
        VASFI : ARSA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 512,57 m2
        MALİKLERİ : İBRAHİM ACAR
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1549 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 348
        PARSEL NO : 24
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 764,96 m2
        MALİKLERİ : CEZAYİR ACAR
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1550 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 348
        PARSEL NO : 30
        VASFI : DEĞİRMEN
        YÜZÖLÇÜMÜ : 119,76 m2
        MALİKLERİ : SITKI ACAR, MEHMET ACAR, VEYSİ ACAR, RAMAZAN ACAR
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1551 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 348
        PARSEL NO : 31
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 433,82 m2
        MALİKLERİ : RAMAZAN ACAR, MEHMET ACAR
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1552 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 349
        PARSEL NO : 2
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 3.046,44 m2
        MALİKLERİ : SITKI ACAR
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1553 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 349
        PARSEL NO : 3
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 1.816,50 m2
        MALİKLERİ : MEHMET ACAR
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1554 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 349
        PARSEL NO : 4
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 1.038,93 m2
        MALİKLERİ : RAMAZAN ACAR
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1555 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 350
        PARSEL NO : 1
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 2.552,38 m2
        MALİKLERİ : BAHRİ ALTIN
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1556 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 350
        PARSEL NO : 2
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 2.011,11 m2
        MALİKLERİ : ŞÜKRÜ ALTIN
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1557 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 350
        PARSEL NO : 3
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 2.323,48 m2
        MALİKLERİ : RAMAZAN DEVRİM
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1558 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 361
        PARSEL NO : 9
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 1.811,00 m2
        MALİKLERİ : HUSAMETTİN GÜZEL
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1559 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 361
        PARSEL NO : 10
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 5.991,21 m2
        MALİKLERİ : RUKİYE DENİZ, MEHMET ZEYAR EREN
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1560 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 374
        PARSEL NO : 8
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 2.234,61 m2
        MALİKLERİ : AYDIN AYTEKİN, BEDRİ AYTEKİN, MEHDİN AYTEKİN,
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1561 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 374
        PARSEL NO : 9
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 2.889,92 m2
        MALİKLERİ : CEMİL ILIK, KADRİ ILIK, RAMAZAN ILIK
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1562 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 374
        PARSEL NO : 10
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 3.065,11 m2
        MALİKLERİ : MEHMET ŞERİF TEZGEL, ERDEM TEZGEL
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1563 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 374
        PARSEL NO : 11
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 3.892,19 m2
        MALİKLERİ : CEMİL ILIK, MAHMUT ILIK, RAMAZANILIK
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1564 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 374
        PARSEL NO : 12
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 5.759,42 m2
        MALİKLERİ : MEHMET EMİN BULUTTEKİN, FAHRİYE BULUTTEKİN, BEYTO BULUTTEKİN, MEHMET BULUTTEKİN
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1565 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 374
        PARSEL NO : 13
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 10.018,40 m2
        MALİKLERİ : ERDEM TEZGEL, MEHMET ŞERİF TEZGEL
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1566 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 374
        PARSEL NO : 14
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 3.971,09 m2
        MALİKLERİ : MEHMET EMİN BULUTTEKİN, FAHRİYE BULUTTEKİN, BEYTO BULUTTEKİN, MEHMET BULUTTEKİN
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1567 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 374
        PARSEL NO : 17
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 1.083,76 m2
        MALİKLERİ : ERDEM TEZGEL
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1568 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 376
        PARSEL NO : 17
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 15,83 m2
        MALİKLERİ : MEHMET ÇUBUK, KADİR ÇUBUK
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1569 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 376
        PARSEL NO : 19
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 393,33 m2
        MALİKLERİ : HÜSAMETTİN GÜZEL, MEHMET GÜZEL
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1570 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 376
        PARSEL NO : 21
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 399,57 m2
        MALİKLERİ : MEHMET EMİN BULUTTEKİN, FAHRİYE BULUTTEKİN, BEYTO BULUTTEKİN,MEHMET BULUTTEKİN
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1571 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 394
        PARSEL NO : 4
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 2.186,91 m2
        MALİKLERİ : ŞÜKRÜ ALTIN, RAMAZAN ALTIN
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1572 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 350
        PARSEL NO : 4
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 3.254,73 m2
        MALİKLERİ : NİYAZİ DENİZ, MAHMUT DENİZ
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1573 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 351
        PARSEL NO : 1
        VASFI : AVLU KERPİÇ EV
        YÜZÖLÇÜMÜ : 1.142,06 m2
        MALİKLERİ : VEYSİ ACAR, İBRAHİM ACAR
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1574 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 350
        PARSEL NO : 5
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 4.949,52 m2
        MALİKLERİ : HASAN ÇETİN
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1575 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 353
        PARSEL NO : 28
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 3.304,91 m2
        MALİKLERİ : FEYZİ ALTIN, ABDULBAKİ ÖZDEMİR
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1576 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 353
        PARSEL NO : 30
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 280,44 m2
        MALİKLERİ : RAMAZAN ALTIN
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1577 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 356
        PARSEL NO : 2
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 373,72 m2
        MALİKLERİ : SAYİT DURMUŞ, BAKİ DURMUŞ, ABDULKUDÜS DENİZ
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1578 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 361
        PARSEL NO : 2
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 6.262,93 m2
        MALİKLERİ : AHMET DENİZ
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1579 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 361
        PARSEL NO : 3
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 2.511,17 m2
        MALİKLERİ : SALAHADDİN IŞIK
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1580 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 361
        PARSEL NO : 5
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 5.071,39 m2
        MALİKLERİ : ŞEMSETTİN DENİZ
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1581 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 361
        PARSEL NO : 4
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 10.722,10 m2
        MALİKLERİ : ABDULKUDÜS DENİZ
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1582 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 361
        PARSEL NO : 6
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 8.203,02 m2
        MALİKLERİ : ABDULBARİ DENİZ
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1583 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 361
        PARSEL NO : 7
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 11.081,97 m2
        MALİKLERİ : SEYİTHAN EREN
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1584 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi KarpuzluKöyü
        ADA NO : 361
        PARSEL NO : 8
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 5.991,48 m2
        MALİKLERİ : MEHMET GÜZEL
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01982315
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