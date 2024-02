1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/1497 Esas KAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 114

PARSEL NO : 4

VASFI : SULU TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 4.716,92 m2

MALİKLERİ : ZELİHA AYÇİÇEK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1498 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 114

PARSEL NO : 10

VASFI : SUSUZ TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 74,67 m2

MALİKLERİ : BEHÇETİPEK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1499 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 132

PARSEL NO : 1

VASFI : SULU TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.922,39 m2

MALİKLERİ : RECEP ERTAŞ, RAMAZAN İPEK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1500 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 132

PARSEL NO : 2

VASFI : SULU TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 4.612,39 m2

MALİKLERİ : MUHSİN İPEK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1501 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 132

PARSEL NO : 6

VASFI : SULU TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 790,52 m2

MALİKLERİ : İHSAN İPEK, ABDURRAHİM İPEK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1502 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 133

PARSEL NO : 1

VASFI : SUSUZ TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.077,72 m2

MALİKLERİ : BEDRİ KAYA

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1503 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 133

PARSEL NO : 2

VASFI : SUSUZ TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.419,44 m2

MALİKLERİ : MEHMET BAHRİ ERTAŞ, ASLAN ERTAŞ, CENGİZ ERTAŞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1504 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 133

PARSEL NO : 3

VASFI : SUSUZ TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 6.308,90 m2

MALİKLERİ : KAMİL NERGİZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1505 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 133

PARSEL NO : 4

VASFI : SUSUZ TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.275,05 m2

MALİKLERİ : İSMAİL DENİZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1507 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 133

PARSEL NO : 7

VASFI : SUSUZ TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.361,51 m2

MALİKLERİ : KAMİL NERGİZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1508 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 133

PARSEL NO : 8

VASFI : SULU TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.044,05 m2

MALİKLERİ : İSMAİL DENİZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1509 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 133

PARSEL NO : 9

VASFI : SULU TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.040,14 m2

MALİKLERİ : MEHMET DENİZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1510 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 133

PARSEL NO : 10

VASFI : SUSUZ TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 13.311,80 m2

MALİKLERİ : KAMİL NERGİZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1511 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 133

PARSEL NO : 11

VASFI : SUSUZ TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 8.391,67 m2

MALİKLERİ : METİN İPEK, SELAHATTİN İPEK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1512 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 133

PARSEL NO : 12

VASFI : SUSUZ TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 7.332,03 m2

MALİKLERİ : SÜLEYMAN İPEK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1513 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 133

PARSEL NO : 13

VASFI : SUSUZ TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 10.438,89 m2

MALİKLERİ : VEZİR İPEK, ZEKİ İPEK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1514 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 133

PARSEL NO : 14

VASFI : SUSUZ TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 8.386,62 m2

MALİKLERİ : KAMİL NERGİZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1515 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 133

PARSEL NO : 101

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 5.567,03 m2

MALİKLERİ : ŞİRİN İPEK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1516 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 133

PARSEL NO : 104

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.104,30 m2

MALİKLERİ : İHSAN İPEK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1517 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 133

PARSEL NO : 106

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.046,65 m2

MALİKLERİ : BEHÇET İPEK, İHSAN İPEK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1518 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 133

PARSEL NO : 109

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 2.147,40 m2

MALİKLERİ : VEZİR İPEK, ZEKİ İPEK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1519 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 133

PARSEL NO : 111

VASFI : BAĞ

YÜZÖLÇÜMÜ : 583,49 m2

MALİKLERİ : VEZİR İPEK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1520 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 133

PARSEL NO : 113

VASFI : SUSUZ TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 783,57 m2

MALİKLERİ : SALİH ORUÇ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1521 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 136

PARSEL NO : 3

VASFI : SUSUZ TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 5.219,96 m2

MALİKLERİ : ASİYE ARKAN, ENVER EFE, EMİNE NARİN, FATMA ARKAN, MEHMET ARKAN, MAHMUT ARKAN, KEVSER YAKUT, MİKAİL ARKAN , AHMET ARKAN, SEVDA ARKAN, ZEHRA KAYA

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1522 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 136

PARSEL NO : 4

VASFI : SUSUZ TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 7.099,41 m2

MALİKLERİ : ÖMER EFE, YILMAZ EFE

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1524 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 136

PARSEL NO : 6

VASFI : SULU TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 9.342,36 m2

MALİKLERİ : ABDULLAH BAYRAM, YUSUF BAYRAM, ADEM BAYRAM, TARIK BAYRAM

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1525 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 136

PARSEL NO : 7

VASFI : SULU TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 7.579,40 m2

MALİKLERİ : MEHMET EMİN KAYA, VEZİR KAYA,MEHMET ÇETİN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1526 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 137

PARSEL NO : 1

VASFI : SUSUZ TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 19.324,65 m2

MALİKLERİ : HALİT EFE

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1527 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 138

PARSEL NO : 1

VASFI : SULU TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.649,18 m2

MALİKLERİ : HALİT EFE

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1528 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 141

PARSEL NO : 9

VASFI : SUSUZ TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 7.562,32 m2

MALİKLERİ : BÜLENT İPEK, MEHMET MUSTAFA İPEK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1529 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 141

PARSEL NO : 11

VASFI : SULU TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 4.032,86 m2

MALİKLERİ : ABDULLATİF ÇERİ, HAMİT ÇERİ, RAİF

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1530 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 142

PARSEL NO : 1

VASFI : SULU TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 6.844,80 m2

MALİKLERİ : MUHSİN İPEK, PAŞA İPEK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1531 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 142

PARSEL NO : 2

VASFI : SUSUZ TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 13.642,98 m2

MALİKLERİ : VEZİR İPEK, ZEKİ İPEK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1532 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 145

PARSEL NO : 4

VASFI : SUSUZ TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 4.603,73 m2

MALİKLERİ : SALİH ORUÇ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1533 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 145

PARSEL NO : 5

VASFI : SUSUZ TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 39,08 m2

MALİKLERİ : SALİH ORUÇ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



08/01/2024



T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/1534 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü

ADA NO : 145

PARSEL NO : 7

VASFI : SULU TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 4.606,30 m2

MALİKLERİ : MEHMET DEMİRHAN, FETTAH DEMİRHAN, YAHYA DEMİRHAN, RAİF DEMİRHAN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,

c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024