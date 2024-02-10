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        1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 12.02.2024 - 00:00
        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
        KAMULAŞTIRMA İLANI

        ESAS NO : 2023/1497 Esas KAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 114
        PARSEL NO : 4
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 4.716,92 m2
        MALİKLERİ : ZELİHA AYÇİÇEK
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1498 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 114
        PARSEL NO : 10
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 74,67 m2
        MALİKLERİ : BEHÇETİPEK
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,


        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1499 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 132
        PARSEL NO : 1
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 2.922,39 m2
        MALİKLERİ : RECEP ERTAŞ, RAMAZAN İPEK
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1500 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 132
        PARSEL NO : 2
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 4.612,39 m2
        MALİKLERİ : MUHSİN İPEK
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1501 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 132
        PARSEL NO : 6
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 790,52 m2
        MALİKLERİ : İHSAN İPEK, ABDURRAHİM İPEK
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1502 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 133
        PARSEL NO : 1
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 3.077,72 m2
        MALİKLERİ : BEDRİ KAYA
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1503 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 133
        PARSEL NO : 2
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 3.419,44 m2
        MALİKLERİ : MEHMET BAHRİ ERTAŞ, ASLAN ERTAŞ, CENGİZ ERTAŞ
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1504 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 133
        PARSEL NO : 3
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 6.308,90 m2
        MALİKLERİ : KAMİL NERGİZ
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1505 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 133
        PARSEL NO : 4
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 2.275,05 m2
        MALİKLERİ : İSMAİL DENİZ
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1505 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 133
        PARSEL NO : 4
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 2.275,05 m2
        MALİKLERİ : İSMAİL DENİZ
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1507 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 133
        PARSEL NO : 7
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 1.361,51 m2
        MALİKLERİ : KAMİL NERGİZ
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1508 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 133
        PARSEL NO : 8
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 2.044,05 m2
        MALİKLERİ : İSMAİL DENİZ
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1509 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 133
        PARSEL NO : 9
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 1.040,14 m2
        MALİKLERİ : MEHMET DENİZ
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1510 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 133
        PARSEL NO : 10
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 13.311,80 m2
        MALİKLERİ : KAMİL NERGİZ
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1511 Esas
        KAMULAŞTIRMA İLANI
        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 133
        PARSEL NO : 11
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 8.391,67 m2
        MALİKLERİ : METİN İPEK, SELAHATTİN İPEK
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1512 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 133
        PARSEL NO : 12
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 7.332,03 m2
        MALİKLERİ : SÜLEYMAN İPEK
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1513 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 133
        PARSEL NO : 13
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 10.438,89 m2
        MALİKLERİ : VEZİR İPEK, ZEKİ İPEK
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1514 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 133
        PARSEL NO : 14
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 8.386,62 m2
        MALİKLERİ : KAMİL NERGİZ
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1515 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 133
        PARSEL NO : 101
        VASFI : BAĞ
        YÜZÖLÇÜMÜ : 5.567,03 m2
        MALİKLERİ : ŞİRİN İPEK
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1516 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 133
        PARSEL NO : 104
        VASFI : BAĞ
        YÜZÖLÇÜMÜ : 3.104,30 m2
        MALİKLERİ : İHSAN İPEK
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1517 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 133
        PARSEL NO : 106
        VASFI : BAĞ
        YÜZÖLÇÜMÜ : 2.046,65 m2
        MALİKLERİ : BEHÇET İPEK, İHSAN İPEK
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1518 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 133
        PARSEL NO : 109
        VASFI : BAĞ
        YÜZÖLÇÜMÜ : 2.147,40 m2
        MALİKLERİ : VEZİR İPEK, ZEKİ İPEK
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1519 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 133
        PARSEL NO : 111
        VASFI : BAĞ
        YÜZÖLÇÜMÜ : 583,49 m2
        MALİKLERİ : VEZİR İPEK
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1520 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 133
        PARSEL NO : 113
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 783,57 m2
        MALİKLERİ : SALİH ORUÇ
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1521 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 136
        PARSEL NO : 3
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 5.219,96 m2
        MALİKLERİ : ASİYE ARKAN, ENVER EFE, EMİNE NARİN, FATMA ARKAN, MEHMET ARKAN, MAHMUT ARKAN, KEVSER YAKUT, MİKAİL ARKAN , AHMET ARKAN, SEVDA ARKAN, ZEHRA KAYA
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1522 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 136
        PARSEL NO : 4
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 7.099,41 m2
        MALİKLERİ : ÖMER EFE, YILMAZ EFE
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1524 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 136
        PARSEL NO : 6
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 9.342,36 m2
        MALİKLERİ : ABDULLAH BAYRAM, YUSUF BAYRAM, ADEM BAYRAM, TARIK BAYRAM
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1524 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 136
        PARSEL NO : 6
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 9.342,36 m2
        MALİKLERİ : ABDULLAH BAYRAM, YUSUF BAYRAM, ADEM BAYRAM, TARIK BAYRAM
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1525 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 136
        PARSEL NO : 7
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 7.579,40 m2
        MALİKLERİ : MEHMET EMİN KAYA, VEZİR KAYA,MEHMET ÇETİN
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1526 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 137
        PARSEL NO : 1
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 19.324,65 m2
        MALİKLERİ : HALİT EFE
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1527 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 138
        PARSEL NO : 1
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 3.649,18 m2
        MALİKLERİ : HALİT EFE
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1528 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 141
        PARSEL NO : 9
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 7.562,32 m2
        MALİKLERİ : BÜLENT İPEK, MEHMET MUSTAFA İPEK
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1529 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 141
        PARSEL NO : 11
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 4.032,86 m2
        MALİKLERİ : ABDULLATİF ÇERİ, HAMİT ÇERİ, RAİF
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1530 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 142
        PARSEL NO : 1
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 6.844,80 m2
        MALİKLERİ : MUHSİN İPEK, PAŞA İPEK
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1531 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 142
        PARSEL NO : 2
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 13.642,98 m2
        MALİKLERİ : VEZİR İPEK, ZEKİ İPEK
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1532 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 145
        PARSEL NO : 4
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 4.603,73 m2
        MALİKLERİ : SALİH ORUÇ
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1533 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 145
        PARSEL NO : 5
        VASFI : SUSUZ TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 39,08 m2
        MALİKLERİ : SALİH ORUÇ
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024


        T.C. 1. KULP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


        ESAS NO : 2023/1534 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili Kulp ilçesi GüllükKöyü
        ADA NO : 145
        PARSEL NO : 7
        VASFI : SULU TARLA
        YÜZÖLÇÜMÜ : 4.606,30 m2
        MALİKLERİ : MEHMET DEMİRHAN, FETTAH DEMİRHAN, YAHYA DEMİRHAN, RAİF DEMİRHAN
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


        Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942 Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
        a-İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
        b-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Kulp Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,
        c-Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
        d-İşbu ilanın davalılar yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği 2942 Sayılı Yasa'nın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.08/01/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01982253
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