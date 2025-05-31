Resmi Gazete kararları açıklandı! 31 Mayıs bugün Resmi Gazete kararları nelerdir?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Kültür ve Turizm Bakanlığına Verilen Yetki ve Görevlerin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

–– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/05/2025 Tarihli ve 13551 Sayılı Kararı

–– Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin Genel Kurul Çağrı İlanlarının Resmî İlan Kapsamında Olduğu ve Bu İlanların Basın İlan Kurumu Aracılığıyla Süreli Yayınlarda Yayımlanmasına Dair Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Prensip Kararı (No: 220)

KARAR

–– İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Karar