YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü Maddeleri Kapsamına Giren Eylemler veya Terörle Mücadele Kapsamında Yürütülen Faaliyetler Nedeniyle Zarar Gören Gerçek Kişiler ile Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin, 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci ve Geçici 4 üncü Maddeleri ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesine Dayanarak Yaptıkları Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin, 24/5/2024 Tarihli ve 8516 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Uzatılan Sürenin Bitiminden İtibaren 1 Yıl Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9975)

–– Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Kırka Bor İşletme Müdürlüğünün Faaliyet Alanında Bulunan Sarıkaya Açık Ocağında, Sahanın Jeolojik ve Jeomorfolojik Oluşumları Nedeniyle Oluşabilecek Heyelan Risklerinin En Aza İndirilmesi ile Rafine Bor Üretim Tesislerinin Tüvenan Cevher İhtiyacının Üst Kalitede, Homojen Olarak Kesintisiz ve Sürekli Olarak Karşılanması Amacıyla Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9976)