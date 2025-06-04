4 HAZİRAN RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7549 Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

TBMM KARARI

1452 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına İstanbul Milletvekili Numan KURTULMUŞ’un Seçildiğine Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Batı Akdeniz Havzası Su Tahsis Planı ve Eylem Planının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9961)

–– Büyük Menderes Havzası Su Tahsis Planı ve Eylem Planının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9962)

–– Kuzey Ege Havsası Su Tahsis Planı ve Eylem Planının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9963)

–– Sakarya İli, Erenler ve Arifiye İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9964)

–– Sakarya İli, Pamukova İlçesi, Yenice (Pamukova Köy) Mahallesi Sınırları İçerisinde İlan Edilen Rezerv Yapı Alanında Bulunan Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın, Çarşı Cami ve Çevre Düzenleme Projesinin Yapımı Amacıyla Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9965)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9966)

YÖNETMELİKLER

–– Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

–– Yetki Belgeli Yapı Ustaları Hakkında Yönetmelik

–– Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Arama ve Kurtarma Teknikerliği ile Arama ve Kurtarma Teknisyenliği Sağlık Şartları Yönetmeliği

–– Milli Savunma Üniversitesi Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Milli Savunma Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29/05/2025 Tarihli ve 11220 Sayılı Kararı

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/05/2025 Tarihli ve 11222 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 6/3/2025 Tarihli ve E: 2025/61, K: 2025/46 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/3/2025 Tarihli ve E: 2022/32, K: 2025/67 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/3/2025 Tarihli ve E: 2022/106, K: 2025/68 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 6/3/2025 Tarihli ve E: 2024/161, K: 2025/69 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/3/2025 Tarihli ve E: 2024/205, K: 2025/88 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri