YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

7548 Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9903)

–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Yönetim, Denetim ve Tasfiye Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Sözleşmeli ve Kapsam Dışı Personele Uygulanacak Taban ve Tavan Ücretlerin Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9904)

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9905)

–– 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2025 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9906)

–– Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesinde Bulunan Alanın SB Kırıkkale Savunma Endüstri Bölgesi Olarak İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9907)

–– Aksaray İlinde Aksaray Turizm Hizmet ve Altyapı Birliğinin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9908)

–– Kahramanmaraş İli Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Geben Vadisi Milli Parkı Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9909)

–– Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanının Uluslararası Giriş-Çıkışlara Açık Daimi Hava Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9910)

–– Sahipsiz Hayvanların Kontrol Altına Alınması, Barındırılması, Gözetilmesi ve Bakımlarının Sağlanması Amacıyla Hakkari İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9911)

–– Sahipsiz Hayvanların Kontrol Altına Alınması, Barındırılması, Gözetilmesi ve Bakımlarının Sağlanması Amacıyla Zonguldak İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9912)

–– Afyonkarahisar, Bolu, Bursa, Denizli, Gümüşhane, Isparta, İzmir, Manisa, Mardin, Muş, Rize, Tokat, Trabzon ve Uşak İllerinde Bulunan Bazı Alanların Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9913)

–– Gümüşhane İli, Kürtün İlçesi, Üçtaş Köyünün, Giresun İli, Doğankent İlçesine Bağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9914)

–– Ankara İlinde Kurulacak Keçikaya HES Üretim Tesisi İçin Gerekli Olan Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9915)

–– Ardahan İli, Hanak İlçesinde Kurulacak RMS-A Doğal Gaz Dağıtım Tesisinin Yapımı Amacıyla Selamverdi Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9916)

–– Kastamonu İli, Cide İlçesinde Kurulacak RM-A Doğal Gaz Dağıtım Tesisinin Yapımı Amacıyla Kasım Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9917)

–– 154 kV Akmescit-Talas Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9918)

–– Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9919)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığına Ait Kararlar (Karar Sayısı: 9920, 9921, 9922, 9923, 9924)

–– Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptali ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2025/227)