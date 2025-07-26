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        Haberler Bilgi Gündem RESMİ GAZETE KARARLARI | 26 Temmuz bugün Resmi Gazete'de neler var? İşte 26 Temmuz Resmi Gazete kararları

        26 Temmuz Resmi Gazete'de neler var? İşte Resmi Gazete kararları

        Resmi Gazete'nin 26 Temmuz 2025 tarihli sayısında yayımlanan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler kamuoyunun gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren bu kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. İşte 26 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yer alanlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 00:32 Güncelleme: 26.07.2025 - 00:33
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        • 1

          26 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete yayımlandı. Kararlar, yönetmelikler ve tebliğler vatandaşların dikkatini çekerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan düzenlemeler de gündemin ön sıralarında yer aldı. İşte günün ilk saatlerinden itibaren araştırılan Resmi Gazete’nin öne çıkan başlıkları…

        • 2

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          YÖNETMELİKLER

          –– Bahçeşehir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        • 3

          KURUL KARARLARI

          –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/07/2025 Tarihli ve 13657, 13658, 13659, 13660, 13661 ve 13662 Sayılı Kararları

          –– Nükleer Düzenleme Kurulunun 23/7/2025 Tarihli ve 2025-38/1 Sayılı Kararı

          –– Nükleer Düzenleme Kurulunun 24/7/2025 Tarihli ve 2025-39/1 Sayılı Kararı

          YARGI BÖLÜMÜ

          YARGITAY KARARLARI

          –– Yargıtay 3 ve 4. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlanları

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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