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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 25 Temmuz 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Kredi kartı kullanımında yeni dönem! İşte 25 Temmuz 2025 Resmi Gazete kararları

        Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 25 Temmuz Cuma günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. TCMB tarafından hazırlanan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 25 Temmuz 2025 Cuma Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 00:59 Güncelleme: 25.07.2025 - 01:02
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        • 1

          25 Temmuz Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmelik ve ilanların yanı sıra kredi kartı işlemlerininde uygulanacak faiz oranları dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete'de alınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...

        • 2

          KREDİ KARTI KULLANIMINDA YENİ DÖNEM!

          Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartlarına uygulanan faiz oranlarında indirim yaptı.

          TCMB tarafından hazırlanan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

          Buna göre, kredi kartı azami akdi faiz oranlarında dönem borcu bakiyesi 25 bin liranın altındaki bireysel kartlar için yüzde 3,5 olarak uygulanan oran sabit kalırken, diğer tüm oranlarda 25 baz puan indirim yapıldı.

          Nakit avans ve KMH faizi yüzde 5'ten yüzde 4,75'e, dönem borcu 25 bin ile 150 bin lira arasında olan bireysel kartlar için de yüzde 4,25'ten yüzde 4'e düşürüldü.

          Dönem borcu 150 bin lira üzerinde olan bireysel kartlar ve dönem borcuna bakılmaksızın kurumsal kredi kartları için ise faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye indirildi.

          Bu oranlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

        • 3

          25 TEMMUZ RESMİ GAZETE KARARLARI

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          ATAMA KARARI

          –– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı

          YÖNETMELİKLER

          –– Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

          –– Sinop Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

          –– Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

          –– Sinop Üniversitesi Yaşlı Refahı ve Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

          TEBLİĞ

          –– Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/17)

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlanları

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

          RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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