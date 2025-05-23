Atama kararları Resmi Gazete'de! 23 Mayıs 2025 Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?
Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 23 Mayıs 2025 Cuma Resmi Gazete atama kararları...
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23 Mayıs Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmelik ve ilanların yanı sıra atama kararları kararları dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazetealınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...
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23 MAYIS RESMİ GAZETE KARARLARI
TBMM KARARI
1451 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9871)
–– Erzincan İli, Merkez İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Ekşisu Sazlığı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9872)
–– Etil Asetat İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9873)
–– Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Ülke Genelinde Başlatılan 250.000 Sosyal Konut Projesi Kapsamında Artvin İli, Merkez İlçesi, Seyitler Mahallesinde İnşa Edilecek Sosyal Konutların Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9874)
–– Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Asarağaç Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9875)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198)
–– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları
YÖNETMELİKLER
–– Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2025/4)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 27/11/2024 Tarihli ve 2019/24244 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/11/2024 Tarihli ve 2020/35484 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/11/2024 Tarihli ve 2021/15020 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/11/2024 Tarihli ve 2021/57450 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 27/11/2024 Tarihli ve 2022/55134 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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ATAMA KARARLARI RESMİ GAZETE'DE
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NA YENİ ATAMALAR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na Pınar Demir Er, Aile Enstitüsü Genel Müdürlüğü’ne ise Ayşenur Çoban atandı.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR
Bakanlık bünyesinde açık bulunan Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Murat Cavunt atandı.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NDA GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 35. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdür Yardımcısı Ali Yılmaz görevden alındı. Vergi Başmüfettişliği görevine, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Arif Hakkı Batur atandı.
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI’NA YENİ ATAMA
11 Ekim 2011 tarihli ve 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’na Doç. Dr. Zeki Eraslan getirildi.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NDA ATAMALAR
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı; Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke görevden alındı.
Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Ali Katipoğlu, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Serdal Şimşek, Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Vedat Kaya, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Elif Özbek, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fatih Erdoğan, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer Faruk Kahraman, Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Özgür Tokgöz, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Mustafa Yılmaz, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aziz Gün, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aytekin Yılmaz, atandı
HSK’DA ATAMALAR
Adli yargı Hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının, Hâkimler ve Savcılar Kurulunca yapılan ad çekme sonucuna göre;
Hakim Adayı Mustafa Can Çakmakçı İstanbul Hakimliğine, Cumhuriyet Savcısı Adayı Bilal özer, Sinop Ayancık Cumhuriyet Savcılığına, Cumhuriyet Savcısı Adayı Fahriye Nur Akbulut Çakmakçı İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, atandı. Hakim Adayı Abdullah Başol ise Adana İdare Mahkemesi Üyeliğine atandı.
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