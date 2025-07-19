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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 19 Temmuz 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete yayımlandı! İşte 19 Temmuz 2025 Resmi Gazete kararları

        Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 19 Temmuz Cumartesi günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 19 Temmuz 2025 Cumartesi Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 00:56 Güncelleme: 19.07.2025 - 00:56
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          19 Temmuz Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmelik ve ilanların yanı sıra tebliğler dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete'de alınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...

        • 2

          19 TEMMUZ RESMİ GAZETE KARARLARI

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          YÖNETMELİK

          –– Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği

          TEBLİĞLER

          –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/17)

          –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/18)

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlanları

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        • 3

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