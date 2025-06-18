18 Haziran Resmi Gazete kararları: Bugün Resmi Gazete'de neler var?
18 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar ile yeni düzenlemeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Karar, yönetmelik ve tebliğlerin detayları, günün ilk saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Peki, 18 Haziran tarihli Resmî Gazete'de neler yer aldı? İşte detaylar...
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18 Haziran Resmi Gazete kararları araştırılıyor. Yeni yönetmelikler, tebliğler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı düzenlemeler vatandaşların ilgisini çekti. Özellikle bazı maddeler sosyal medyada da geniş yankı buldu. İşte 18 Haziran’da yayımlanan Resmi Gazete’de öne çıkan düzenlemeler...
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YASAMA BÖLÜMÜ
TBMM KARARI
1455 İsrail’in Saldırganlığıyla Başlayan ve Derinleşen, İran’la Çatışmalı Sürece Karşı Karar
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ebu Sehl Numan Efendi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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