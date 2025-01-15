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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 15 Ocak 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete kararları 15 Ocak 2025: Resmi Gazete kararları neler?

        Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 15 Ocak Çarşamba günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla yayımlanıyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 15 Ocak Çarşamba Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 01:25 Güncelleme: 15.01.2025 - 01:25
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          15 Ocak Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmenlik, ilanlar, tebliğlerin yanı sıra atama kararları kararları dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...

        • 2

          YASAMA BÖLÜMÜ

          KANUN

          7538 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          CUMHURBAŞKANI KARARLARI

          –– İhtiyaç Sahibi Hanelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9407)

          –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 9408)

          ATAMA KARARLARI

          –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/7, 8, 9, 10, 11)

          YÖNETMELİKLER

          –– Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          TEBLİĞ

          –– Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14)

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          b - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        • 3
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