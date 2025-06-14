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        Haberler Bilgi Gündem RESMİ GAZETE KARARLARI 14 Haziran 2025 | Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete kararları: Bugün Resmi Gazete'de neler var?

        14 Haziran 2025 tarihli Resmî Gazete'nin yayımlanmasıyla birlikte kamuoyunun gündeminde önemli başlıklar yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar ve yeni düzenlemeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 14 Haziran tarihli Resmî Gazete'de neler yer aldı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 01:32 Güncelleme: 14.06.2025 - 01:32
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        • 1

          Resmî Gazete'nin 14 Haziran 2025 tarihli sayısı yayımlandı ve dikkat çeken kararlarla kamuoyunun gündemine oturdu. Yeni yönetmelikler, tebliğler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı düzenlemeler vatandaşların ilgisini çekti. Özellikle bazı maddeler sosyal medyada da geniş yankı buldu. İşte 14 Haziran’da yayımlanan Resmî Gazete’de öne çıkan düzenlemeler...

        • 2

          YASAMA BÖLÜMÜ

          TBMM KARARI

          1453 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

          –– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

        • 3

          YÖNETMELİKLER

          –– Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– İstanbul Teknik Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

          YARGI BÖLÜMÜ

          DANIŞTAY KARARLARI

          –– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2025/1, K: 2025/13)

          –– Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlanları

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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