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        Haberler Bilgi Gündem Resmi Gazete kararları 13 Haziran 2025: Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        13 Haziran 2025 Resmi Gazete kararları yayımlandı! İşte Resmi Gazete'de alınan kararlar

        Resmi Gazete'nin 13 Haziran tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlar, günün ilk saatlerinden itibaren en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı itibarıyla erişime sunuluyor. Peki, "Resmi Gazete'de alınan kararları neler?" İşte 13 Haziran 2025 Cuma Resmi Gazete kararları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 00:53 Güncelleme: 13.06.2025 - 00:53
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        • 1

          Resmi Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Ülke gündemini yakından ilgilendiren birçok yeni karar Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de alınan kararlar, yönetmelikler ve ilanlar birçok kişi tarafından araştırımaya başlandı. Peki, "Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?" İşte 13 Haziran 2025 Cuma Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yürürlüğe giren yönetmelikler...

        • 2

          13 HAZİRAN RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI!

          YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

          YÖNETMELİKLER

          –– Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          –– Lokman Hekim Üniversitesi Sağlıkta İnovasyon ve Simülasyonla Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

          TEBLİĞLER

          –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 12/06/2025 Tarihli ve 2025/ÖİB-K-08, 09 ve 10 Sayılı Kararları

          KURUL KARARI

          –– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 10/06/2025 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[03/32601] Sayılı Kararı

          YARGI BÖLÜMÜ

          ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

          –– Anayasa Mahkemesinin 6/3/2025 Tarihli ve E: 2024/169, K: 2025/72 Sayılı Kararı

          İLÂN BÖLÜMÜ

          a - Yargı İlanı

          b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

          c - Çeşitli İlânlar

          – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        • 3
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