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        Haberler Gündem İnanç RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023: En güzel, hadisli, dualı ve resimli Cumanız Mübarek olsun mesajları sevdiklerinize Hayırlı Cumalar sözleri gönderin

        Cuma günü tebrik mesajları: Kısa ve resimli en güzel Cuma mesajları

        Cuma mesajları her hafta olduğu gibi bu hafta da sevdiklerini tebrik etmek ve manevi coşkuyu paylaşmak isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle resimli Cuma mesajları en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. İşte en güzel kısa ve resimli Cuma mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 11:05 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:05
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        • 1

          Cuma mesajları özellikle de dualı, kısa ve resimli Cuma mesajları bugün sevdikelerini tebrik edip kutlamak isteyenler tarafından araştırılıyor. Haberimizdeki Cuma mesajlarını tamamen ücretsiz ve telifsiz olarak indirip paylaşabilirsiniz. İşte en güzel ve resimli Cuma mesajları galerisi...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Bu mübarek Cuma gününde rabbim cümlemize ve cümle Ümmet-i Muhammed'e hayırlara vesile olsun.

        • 3

          Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

        • 4

          İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        • 5

          Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

        • 6

          İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

        • 7

          İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.

        • 8

          Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

        • 9

          Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

        • 10

          Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

          Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun.

        • 11

          Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

        • 12

          Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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