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En güzel, farklı, dualı, hadisli, kısa, uzun Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun sözleri paylaşılmaya başlandı. Müslümanların haftalık bayramı olan Cuma gününün gelişiyle birlikte Whatsapp, SMS, Facebook ve Twitter üzerinden sevdiklerini mutlu etmek isteyenler resimli Cuma mesajlarını araştırıyor. Siz de Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun mesajları ile eşinizi, dostunuzu, akrabalarınızı ve arkadaşlarınızı mutlu edebilirsiniz. İşte 2023 yeni, en güzel, farklı, resimli Cuma mesajları ve sözleri çeşitleri...

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CUMA MESAJLARI: RESİMLİ, ANLAMLI, AYETLİ VE DUALI GÜNCEL MESAJLAR "Cuma günü, kalplerimizin huzur bulduğu, dualarımızın kabul olduğu mübarek bir gün. Rabbimizin rahmeti ve mağfireti bu özel gününüzde üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar!"

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"Cuma, hayatımızın bir mola noktasıdır. Rabbimize yaklaşmanın, manevi enerjimizi yenilemenin ve dualarımızı samimiyetle iletebilmenin günüdür. Umarım Cumanız huzur ve mutluluk getirir. Hayırlı Cumalar!"

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"Rabbimizin rahmeti, bereketi ve merhametiyle dolu bir Cuma gününe daha eriştik. Dualarımızı samimiyetle edelim, tövbelerimizi yapalım ve Rabbimizin mağfiretine sığınalım. Cumanız mübarek olsun!"

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"Cuma, affın ve merhametin en yoğun hissedildiği bir gün. Yüreklerimizi temiz tutarak, Rabbimize samimiyetle yönelerek dualarımızı eksik etmeyelim. Rabbimizin rahmeti üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar!"

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"Cuma günü, Rabbimizin bize sunduğu bir lütuf. Dualarımızı, isteklerimizi ve şükranlarımızı O'na ileterek, manevi bir yolculuğa çıkalım. Rabbimizin rahmetiyle dolu bir Cuma geçirmenizi dilerim. Hayırlı Cumalar!"

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"Cuma, tüm haftanın yorgunluğunu ve stresini üzerimizden atan bir gün. Rabbimize şükredelim, O'na yönelerek dualarımızı eksik etmeyelim. Rabbimizin rahmeti ve mağfireti üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar!"

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"Cuma günü, Rabbimize yaklaşmanın ve bağışlanma dilemenin en güzel zamanıdır. Günahlarımızdan arınalım, kalplerimizi temizleyelim ve Rabbimizin rahmetine sığınalım. Dualarınızın kabul olması dileğiyle, Hayırlı Cumalar!"

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YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI "Cuma, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, sevgi ve hoşgörünün yoğun yaşandığı bir gün. Rabbimize dua edelim, birbirimizin dualarına amin diyelim. Cumanız mübarek olsun!"

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"Cuma, yüreklerin birleştiği, sevginin coştuğu bir gün. İyilikleri yayalım, sevdiklerimizi hatırlayalım ve Rabbimizin huzurunda dualarımızı iletelim. Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar!"

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"Cuma günü, affa, mağfirete ve huzura ulaşma fırsatıdır. Dualarımızı samimiyetle edelim, günahlarımızı tövbelerimizle temizleyelim ve Rabbimizin rahmetine sığınalım. Hayırlı Cumalar!"

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"Cuma, bir umut, bir yenilenme ve bir bağışlanma günüdür. Rabbimizin rahmetine sığınarak dualarımızı iletelim, kendimizi ve sevdiklerimizi affedelim. Cumanız mübarek olsun!"

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"Cuma günü, Rabbimize yaklaşmanın, O'na sığınmanın ve kalplerimizi arındırmanın mübarek günüdür. Dualarınızın kabul olması, yüzünüzün gülmeye devam etmesi dileğiyle. Hayırlı Cumalar!"

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"Cuma günü, Rabbimizin rahmetinin tüm kalpleri kuşattığı bir gün. Dualarımızı samimiyetle edelim, sevdiklerimize selam verelim ve Rabbimize olan bağlılığımızı artıralım. Cumanız mübarek olsun!"

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HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI "Cuma, Rabbimize yaklaşmanın, manevi bir yolculuğa çıkmanın en güzel zamanıdır. Dualarımızı samimiyetle iletelim, hatalarımızı telafi etmek için çaba sarf edelim. Rabbimizin rahmeti ve mağfireti üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar!"

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"Cuma günü, Rabbimizin huzuruna erişme ve O'ndan af dileme fırsatıdır. Dualarımızı eksik etmeyelim, sevdiklerimize dua edelim ve Rabbimizin rahmetine sığınalım. Hayırlı Cumalar!"

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"Cuma, tüm duaların kabul olduğu, hayırların yayıldığı bir gün. Yüreklerimizi birleştirelim, sevgiyle kucaklaşalım ve Rabbimize olan bağlılığımızı güçlendirelim. Cumanız mübarek olsun!"

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"Cuma günü, Rabbimizin bize sunduğu bir armağandır. Dualarımızı samimiyetle edelim, günahlarımızdan arınalım ve Rabbimizin rahmetine sığınalım. Hayırlı Cumalar!"

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"Cuma, hayatımızın anlamını hatırladığımız, maneviyatımızı tazelediğimiz bir gün. Dualarımızı samimiyetle edelim, affedelim ve affedilmek için dua edelim. Rabbimizin rahmeti üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar!"

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CUMAMIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI "Cuma, kalplerimizi temizlediğimiz, sevgiyi ve merhameti paylaştığımız bir gün. Rabbimizin huzurunda duamızı iletelim, sevdiklerimizi hatırlayalım. Hayırlı Cumalar

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"Cuma gününün bereketi üzerinize olsun! Hayırlı Cumalar dilerim."

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"Cumanız mübarek olsun, dualarınız kabul olsun."

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"Rabbimizin rahmeti ve mağfireti sizinle olsun. Hayırlı Cumalar!"

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"Gönlünüz aydın, yüzünüz güler, dualarınız kabul olur inşallah. Cumanız mübarek olsun!"

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"Bugün Cuma, dualarınızın geri çevrilmeyeceği mübarek bir gün. Hayırlı Cumalar!"

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