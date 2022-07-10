'Kurban Bayramınız Mübarek Olsun' ve 'Hayırlı Bayramlar' mesajları Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de araştırılıyor. 2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı' tüm yurtta sevinçle kutlanıyor. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da milyonlarca vatandaş akrabalarına ve sevdiklerine göndermek için en güzel, kısa, uzun, farklı, yazılı ve resimli bayram mesajı seçeneklerini araştırıyor. İşte, 2022 en farklı, en güzel ve resimli bayram mesajları...