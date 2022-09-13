Rennes Fenerbahçe maçı için geri sayım başlamış durumda. Lig ve Avrupa'da 2022-2023 sezonuna oldukça iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Fransız ekibi Rennes karşısında da istikrarını sürdürmek istiyor. Peki, Rennes Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda yayınlanacak?