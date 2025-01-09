Renmen'den, Sefo'ya cevap: Beni küçük düşürmeye çalışıyorsun

"ESKİ SEFO DEĞİLSİN"

Seyfullah, senin adına çok üzülüyorum. Eski Sefo değilsin artık ve paranın peşine düştüğünü görüyorum. Ben senin gibi insanları çok gördüm; sosyal medyada uzun süredir bulunuyorum ve birçok insan tanıdım. Bu ortam bana insan olmayı öğretti ama sana bunu öğretememiş. Seninle dost olmaya çalışan birisini küçük düşürmeye çalışıyorsun. Dostluğumuzdan bahsediyorsun ama sen benimle dost olmadın ve hiç de olmak istemedin. Aşağılık kompleksin buna izin vermedi. Keşke olabilseydik; benden öğrenebileceğin, benim de senden öğrenebileceğim çok şey vardı.