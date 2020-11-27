Süper Lig´de son 6 maçta 3 beraberlik, 3 galibiyet elde eden Çaykur Rizespor, sahasında Galatasaray ile oynayacağı zorlu müsabakaya kilitlendi. Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında 2'nci lig ekibi Uşakspor'u 6 golle geçen yedeklerin performansı da yüzleri güldürdü.
REMY MÜJDESİ
Ligde 12 puanla 9´uncu sırada yer alan Çaykur Rizespor, rakibinin önemli oyuncularının yokluğunu da iyi değerlendirmek istiyor. Sahasında oynamanın avantajını iyi kullanarak Galatasaray´ı evine eli boş göndermekte kararlı olan yeşil-mavili ekipte koronavirüs tedavisi biten ve tamamen hazır hale gelen Fransız golcü Loic Remy'in ilk 11´de oynayacak olması teknik heyeti sevindiriyor. Golcü oyuncu teknik direktör Stjepan Tomas'ın rakibine karşı bu maçtaki en önemli kozu olacak.
"EKSİKLERİ OLSA DA RAKİP GALATASARAY"
Çaykur Rizespor As Başkanı ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Galatasaray maçından mutlaka 3 puan alacaklarına inandıklarını belirterek, "Galatasaray maçı çok zor bir karşılaşma olacak. Rakibimiz, bu maçla yeniden çıkışa geçmek istiyor. Her ne kadar eksik oyuncuları olsa da Galatasaray ile oynuyoruz. Tabii ki bu eksiklerini değerlendirmek isteyeceğiz. Bizim iyi motivasyon sağlamamız gerekiyor. Biz tüm detayları dikkate alıyoruz. İnanıyorum ki bu maçtan iyi bir sonuçla sahadan ayrılacağız" dedi.
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