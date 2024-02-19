Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        69
        Fenerbahçe
        FB
        67
        Trabzonspor
        TS
        43
        Beşiktaş
        BJK
        40
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        35
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        32
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        30
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        29
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        28
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        İstanbulspor
        İST
        12
        Haberler Spor Basketbol NBA Rekorlar gecesi: 73. NBA All-Star maçını Doğu Karması kazandı! - Basketbol Haberleri

        Rekorlar gecesi: 73. NBA All-Star maçını Doğu Karması kazandı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) 73. all-star maçında Doğu Karması, Batı Karması'nı 211-186 yendi. Doğu, 211 sayıyla bu etkinlikte bir takımın en çok attığı sayı rekorunu kırmayı başardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 10:52 Güncelleme: 19.02.2024 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ABD'nin Indianapolis kentinde düzenlenen NBA All-Star Hafta Sonu etkinliklerinin son gününde Doğu ve Batı konferanslarının yıldızları, Gainbridge Fieldhouse'taki all-star maçında karşılaştı.

        • 2

          Milwaukee Bucks Başantrenörü Doc Rivers'ın çalıştırdığı Doğu Karması'nın ilk 5'inde kaptan Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Damian Lillard (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics) ve Bam Adebayo (Miami Heat) mücadele etti.

        • 3

          Takımın yedeklerinde Jaylen Brown (Boston Celtics), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Paolo Banchero (Orlando Magic), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Jalen Brunson (New York Knicks), Scottie Barnes (Toronto Raptors) ve Trae Young (Atlanta Hawks) yer aldı.

        • 4

          Minnesota Timberwolves Başantrenörü Chris Finch'in yönetimindeki Batı Karması'nın ilk 5'inde kaptan LeBron James (Los Angeles Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Kevin Durant (Phoenix Suns) ve Nikola Jokic (Denver Nuggets) oynadı.

        • 5

          Yedekler ise Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Devin Booker (Phoenix Suns), Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Kawhi Leonard ve Paul George'tan (Los Angeles Clippers) oluştu.

        • 6

          Maçın ilk çeyreğini 53-47 önde geçen Doğu Karması, devre arasına da 104-89 üstünlükle girdi. Skor üstünlüğünü baştan sona elinde tutan Doğu Karması, üçüncü periyodu 160-136'lık skorla önde bitirdiği mücadeleden 211-186 galip ayrıldı.

        • 7

          REKORLAR GECESİ

          Mücadelede üretilen 397 sayıyla all-star maçlarının 73 yıllık tarihinde en yüksek skora ulaşıldı.

        • 8

          Böylece 2017'deki all-star karşılaşmasında atılan 374 sayı geride bırakıldı. İlk devrede kaydedilen 193 sayıyla da geçen yılki 191 sayılık rekor kırıldı.

        • 9

          Ayrıca Doğu Karması'nın attığı 211 sayı, Batı'nın 2016'da bulduğu 196 sayıyı geçerek all-star maçında bir takımın ürettiği en yüksek skor oldu.

        • 10

          Müsabakada 42 üç sayılık isabet kaydeden Doğu Karması, LeBron James'in takımının 2019'da ele geçirdiği rekoru da (35) geride bıraktı.

        • 11

          Karl-Anthony Towns ise all-star maçlarında 50 sayı barajına ulaşan 4. oyuncu oldu.

        • 12

          EN DEĞERLİ OYUNCU ÖDÜLÜ LILLARD'IN

          Kobe Bryant'ın adının verildiği NBA All-Star maçının en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü, 39 sayı, 3 ribaunt, 6 asist, 1 top çalmalık performansıyla Damian Lillard kazandı.

        • 13

          Hafta sonu etkinliklerindeki üç sayı yarışmasını da üst üste ikinci kez kazanan Lillard, kariyerinde ilk defa all-star maçında MVP ödülüne layık görüldü.

        • 14

          Doğu'da Jaylen Brown 36 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, Tyrese Haliburton 32 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Giannis Antetokounmpo ise 23 sayı, 7 ribauntla ön plana çıkan isimler oldu.

        • 15

          Batı'da ise Karl-Anthony Towns'ın 50 sayı, 8 ribaunt ve Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayı, 4 ribaunt, 6 asistlik performansları mağlubiyeti önleyemedi.

        • 16
        • 17
        • 18
        • 19
        • 20
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        5 mürettebat aranıyor! Marmara'da son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Marmara'da son durum!
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Trump mı Biden mı?
        Trump mı Biden mı?
        Santos kararını verdi!
        Santos kararını verdi!
        BAFTA ödül töreninde renkli kırmızı halı
        BAFTA ödül töreninde renkli kırmızı halı
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        "Gövde gösterisi yaptı"
        "Gövde gösterisi yaptı"
        2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi!
        2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi!
        İkinci elde fiyat artışı beklentisi!
        İkinci elde fiyat artışı beklentisi!
        Kapalı ortamda içilen nargileye dikkat!
        Kapalı ortamda içilen nargileye dikkat!
        Kanala devrilen sürücü kurtulamadı!
        Kanala devrilen sürücü kurtulamadı!
        "Mars habitatı" deneyine katılacak 4 kişi aranıyor
        "Mars habitatı" deneyine katılacak 4 kişi aranıyor
        Galatasaray, Ankaragücü'nü rahat geçti
        Galatasaray, Ankaragücü'nü rahat geçti
        Habertürk Anasayfa