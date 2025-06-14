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        Rekor 40 derece ile Şanlıurfa'da... 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün 5 bölgede yağış bekleniyor. Sıcaklık, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Şanlıurfa'da termometre 40 dereceye çıkıyor. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 06:39 Güncelleme: 14.06.2025 - 09:45
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        Rekor 40 derece ile Şanlıurfa'da! 5 bölgede sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege'nin güneydoğusu, Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Ankara'nın güney ve doğu, Kırıkkale'nin batı, Çankırı'nın doğu kesimleri, Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DOĞU ANADOLU VE DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ

        Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusunda beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

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        SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

        MARMARA'NIN GÜNEYİNDE RÜZGAR KUVVETLİ

        Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIK

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 28, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 26, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 34, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 29, Parçalı ve az bulutlu

        BALIKESİR: 29, Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE: 30, Yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        KIRKLARELİ: 27, Yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        MUĞLA: 35, Parçalı ve az bulutlu

        UŞAK: 30, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 33, Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 29, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 30, Parçalı ve az bulutlu

        ISPARTA: 33, Parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI: 27, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 26, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 29, Öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BOLU: 24, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 22, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 24, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        SAMSUN: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu

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        TRABZON: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 26, Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 26, Yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 35, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 35, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 37, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 40, Az bulutlu ve açık

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