Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege'nin güneydoğusu, Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Ankara'nın güney ve doğu, Kırıkkale'nin batı, Çankırı'nın doğu kesimleri, Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1 DOĞU ANADOLU VE DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusunda beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. REKLAM

SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE Hava sıcaklığının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

MARMARA'NIN GÜNEYİNDE RÜZGAR KUVVETLİ Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIK Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 28, Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL: 26, Parçalı ve az bulutlu İZMİR: 34, Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu BURSA: 29, Parçalı ve az bulutlu BALIKESİR: 29, Parçalı ve az bulutlu EDİRNE: 30, Yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM KIRKLARELİ: 27, Yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı A.KARAHİSAR: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu MUĞLA: 35, Parçalı ve az bulutlu UŞAK: 30, Parçalı ve az bulutlu ADANA: 33, Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA: 29, Parçalı ve az bulutlu HATAY: 30, Parçalı ve az bulutlu ISPARTA: 33, Parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANKIRI: 27, Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR: 26, Parçalı ve az bulutlu KONYA: 29, Öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BOLU: 24, Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK: 22, Parçalı ve az bulutlu SİNOP: 24, Parçalı ve az bulutlu AMASYA: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu SAMSUN: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu REKLAM TRABZON: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı RİZE: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ERZURUM: 26, Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS: 26, Yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA: 35, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı VAN: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık MARDİN: 35, Az bulutlu ve açık SİİRT: 37, Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA: 40, Az bulutlu ve açık