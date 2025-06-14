Rekor 40 derece ile Şanlıurfa'da... 5 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün 5 bölgede yağış bekleniyor. Sıcaklık, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Şanlıurfa'da termometre 40 dereceye çıkıyor. İşte illerimizde hava durumu ve sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Ege'nin güneydoğusu, Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Ankara'nın güney ve doğu, Kırıkkale'nin batı, Çankırı'nın doğu kesimleri, Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU VE DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ
Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz'in doğusunda beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.
SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
MARMARA'NIN GÜNEYİNDE RÜZGAR KUVVETLİ
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIK
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 28, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 26, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 34, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 29, Parçalı ve az bulutlu
BALIKESİR: 29, Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE: 30, Yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 27, Yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu
MUĞLA: 35, Parçalı ve az bulutlu
UŞAK: 30, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 33, Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 29, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 30, Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA: 33, Parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI: 27, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 26, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 29, Öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU: 24, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 22, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 24, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 26, Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 26, Yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 35, Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu
DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık
MARDİN: 35, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 37, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 40, Az bulutlu ve açık