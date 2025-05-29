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        Haberler Bilgi Yaşam Reklamcılık Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar? Reklamcılık Bölümü İş İmkanları

        Reklamcılık Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar? Reklamcılık Bölümü İş İmkanları

        Reklamcılık, bir ürün veya hizmetin tanıtımının yapılması için çeşitli medya kaynaklarının kullanılması yolu ile bu ürün ya da hizmete dikkat çekmektir. Teknolojinin gelişimi sayesinde dijital çağa geçildiği için reklamcılık sektörü de yeni bir yön kazandı. Bu nedenle reklamcılık sektöründeki eleman ihtiyacının niteliği tekrar şekillendi. Yaratıcı düşünme yetisine sahip, iletişim becerileri güçlü ve medya sektörüne ilgi duyan gençler, reklamcılık bölümü nedir sorusu hakkında detaylı yanıt arıyorlar. Biz de reklamcılık nedir sorusunun beraberinde; reklamcılık bölümü mezunları ne iş yapar, reklamcılık iş olanakları neler ve reklamcılık taban puanları gibi konuları sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 10:29 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:29
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        Reklamcılık Bölümü Nedir?
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        Reklamcılık Bölümü Nedir?

        Reklamcılık bölümü nedir diyenler için öncelikle bu alanda kariyer yapmak isteyenlerin yaratıcı düşünme kabiliyetine sahip bireyler olmasını gerektiğini söyleyelim. Reklamcılık, bir markanın öne çıkarak hedef kitleye ulaşabilmesi ve kitlenin dikkatini çekebilmesi için uygulanan stratejik çalışmalar ve tanıtımlardır. Bu noktada bir markayı çarpıcı şekilde tanıtabilmek için gerekli donanımlara sahip olmakla birlikte güçlü bir yaratıcılık kabiliyeti gerekir. Reklamcılık bölümü nedir sorusuna yanıtta bu noktada ortaya çıkar. Üniversitelerin İletişim Fakülteleri bünyesinde yer alan program, tüm bu becerileri öğrencilere kazandırarak medya sektörü için uzman reklamcılar yetiştirmeyi amaçlar. Reklamcılık bölümünde öğrencilere hem bu alanla ilgili teorik bilgiler verilir hem de pratik kazandıracak uygulamalar yaptırılır. Reklamcılık eğitim programı içinde, halkla ilişkiler, pazarlama, yaratıcı metin yazarlığı, reklam hukuku, medya planlama gibi alanlara dair bilgiler yer alır. Ayrıca günümüz koşullarına göre eklenen bazı içeriklerde; dijital pazarlama, dijital medya, sosyal medya yönetimi şeklindedir. Reklamcılık bölümü içinde; görsel ve estetik algı, metin yazımı, stratejik düşünme, analiz etme, hedef kitle belirleme, kampanya yürütme gibi becerilere gerek duyulur. Bu bölümde eğitim almak isteyenler, reklamcılık bölümü dersleri hakkında bazı detayları merak ediyorlar. İletişim Fakültesi bünyesinde 4 yıllık bir lisans programı olan reklamcılık bölümü derslerine örnek verecek olursak;

        REKLAM
        • - Reklam Yazarlığı
        • - Reklam Kampanyası Tasarımı
        • - Medya Planlama ve Satın Alma
        • - Pazarlama İlkeleri
        • - Tüketici Davranışları
        • - İletişim Kuramları
        • - Görsel İletişim Tasarımı
        • - Dijital Pazarlama
        • - Sosyal Medya ve Reklam
        • - Halkla İlişkiler
        • - Marka Yönetimi
        • - Araştırma Yöntemleri gibi ders isimlerini sıralayabiliriz.

        Reklamcılık Taban Puanları

        Bu bölümde okumaya hak kazanmak isteyen öğrenciler, Reklamcılık taban puanları hakkında bilgi edinerek hazırlık süreçlerini ona göre yönlendirmek istiyorlar. Reklamcılık taban puanları, üniversiteden üniversiteye ve seneden seneye göre değişiyor. Her yıl ÖSYM tarafından yapılan sınavın zorluk derecesi ve bölümlerle ilgili gelişen arz talep dengelerine göre, bölümün taban puanları yeniden şekilleniyor. Ancak yine de şunu söyleyebiliriz, 2025 yılında Reklamcılık bölümü taban puanları en düşük 228 ve en yüksek 426 şeklindedir.

        Reklamcılık Bölümü İş Olanakları

        Reklamcılık bölümü iş olanakları, geniş bir yelpazeye sahip… Sadece Reklamcılık bölümü ile sınırlı kalmadan, medya sektörünün çeşitli departmanlarında görev alabiliyorlar. Reklamcılık bölümü iş olanaklarına örnek vermek gerekirse;

        • - Reklam ajansları
        • - Medya ajansları
        • - Dijital pazarlama ajansları
        • - Kurumsal şirketlerin pazarlama ve iletişim departmanları
        • - Televizyon ve radyo kanalları
        • - Gazeteler ve dergiler
        • - Sosyal medya ajansları
        • - Freelance olarak kendi projelerini yönetme
        • - Halkla İlişkiler ve PR ajanslar

        Reklamcılık Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

        Reklamcılık bölümünü başarıyla tamamlayan adaylar, hangi konularda görevlendirilecekleri ve ne gibi departmanlarda çalışabileceklerini merak ediyorlar. Bu nedenle de Reklamcılık bölümü mezunları ne iş yapar sorusunu dile getirenler için mezunların görev alabileceği bazı pozisyonlar şöyle…

        • - Reklam Metin Yazarı
        • - Art Director yani Sanat Yönetmeni
        • - Medya Planlama Uzmanı
        • - Dijital Pazarlama Uzmanı
        • - Reklam Satış Temsilcisi
        • - Pazarlama ve Marka Uzmanı
        • - Kreatif Direktör
        • - Sosyal Medya Yöneticisi
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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