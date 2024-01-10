Regaip Kandili ne zaman, yarın mı? Bilindiği üzere önümüzdeki Cuma günü Hicri Takvim'deki Receb ayının ilk günü yani üç ayların başlangıcı... Bu nedenle üç ayların ilk kandili olan Regaib Kandili'nin tarihi de merak edilip araştırılıyor. Peki, Regaip Kandili ne zaman? Yarın Regaip Kandili mi? Günler Takvimi Regaip Kandili tarihi ve "Yarın Regaip Kandili mi?" sorusunun cevabı...