Regaip Kandili ne zaman, yarın mı? Diyanet 2024 Dini Günler Takvimi Regaip Kandili tarihi
Regaip Kandili ne zaman, yarın mı? Üç ayların yaklaşmasıyla birlikte 2024 yılının ilk kandili için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Regaip Kandili için plan yapacaklar merak içerisinde başta belirttiğimiz sorunun cevabını araştırıyor. Peki, 2024 Regaip kandili ne zaman, yarın mı? İşte Diyanet 2024 Dini Günler Takvimi Regaip Kandili tarihi ve Regaip Kandili fazileti...
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Regaip Kandili ne zaman, yarın mı? Bilindiği üzere önümüzdeki Cuma günü Hicri Takvim'deki Receb ayının ilk günü yani üç ayların başlangıcı... Bu nedenle üç ayların ilk kandili olan Regaib Kandili'nin tarihi de merak edilip araştırılıyor. Peki, Regaip Kandili ne zaman? Yarın Regaip Kandili mi? Günler Takvimi Regaip Kandili tarihi ve "Yarın Regaip Kandili mi?" sorusunun cevabı...
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YARIN REGAİP KANDİLİ Mİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı dini takvime göre üç aylar Receb ayıyla beraber 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak.
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Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili 11 Ocak Perşembe gecesi yani önümüzdeki perşembe akşamı idrak edilecek.
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REGAİP KANDİLİNDE NE OLMUŞTUR?
Yüce Allah'ın, rahmetinin, mağfiretinin ve nimetlerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah'a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve müminlerce gönülden arzulanması sebebiyle bu geceye Regaip gecesi denilmiştir.
Rasulullah Efendimizin babası Hz. Abdullah'ın evlendiği gece olduğu iddia edildiği Regaib kandili ahirete yatırım günü olarak görülmektedir.
REGAİP KANDİLİ TESBİH VE ZİKİRLERİ
REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?
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REGAİP KANDİLİ GECESİ FAZİLETİ
İslam Ansiklopedisinde yer alan bilgilere göre; Regaib gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde; gün belirtilmeden oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan (el-Bakara 2/217; el-Maide 5/2, 97; Ebu Davud, "Ṣavm", 55; İbn Mâce, "Ṣıyam", 43) receb ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis alimlerince belirtilmiştir.