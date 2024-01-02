Regaip Kandili ne zaman başlıyor? Regaip Kandili 2024 yılında hangi ayda idrak edilecek?

Üç ayların yaklaşmasıyla beraber 2024 yılında idrak edilecek Regaib Kandili'nin ne zamana denk geleceği İslam camiası tarafından araştırılıyor. Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini takvimle belli oldu.