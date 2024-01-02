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        Haberler Gündem İnanç Regaip Kandili ne zaman başlıyor? Regaip Kandili 2024 yılında hangi ayda idrak edilecek?

        Regaip Kandili ne zaman başlıyor? Regaip Kandili 2024 yılında hangi ayda idrak edilecek?

        Yeni yıla girilmesiyle beraber Regaip Kandili'nin ne zaman idrak edileceği araştırılmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini takvim ile Recep ayının ilk manevi günü olan Regaip Kandili'nin tarihi belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 13:24 Güncelleme: 02.01.2024 - 13:24
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        • 1

          Üç ayların yaklaşmasıyla beraber 2024 yılında idrak edilecek Regaib Kandili'nin ne zamana denk geleceği İslam camiası tarafından araştırılıyor. Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini takvimle belli oldu.

        • 2

          2024 REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

          Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı dini takvime göre üç aylar Receb ayıyla beraber 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak.

          Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil Regaib 11 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.

        • 3

          REGAİB GECESİNİN ANLAMI NEDİR?

          Regaib gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi gereken ve hadislerde oruç tutulması tavsiye edilen, Recep ayı içerisinde bulunan günlerden birisidir. Hz. Peygamber'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü bilinir. Receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla ibadet edilir.

        • 4

          2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

          11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

          12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

          6 Şubat Salı: Mirac Kandili

          24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

          11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

          5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

          9 Nisan Salı: Arefe

          10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

          11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

          12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

          15 Haziran Cumartesi: Arefe

          16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

          17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

          18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

          19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

          7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

          16 Temmuz Salı: Aşure Günü

          14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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