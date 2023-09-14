Görgü tanığı Muhittin Bölen,"Mikser kamyonu şu bidonu bırakıp gitti. Birkaç araç önemdeydi. Ben de plakasını aldım emniyet güçlerine bildirdim. Şahsın yüzünü görmedim. Betonu açmak için kullanıyorlarmış. Herhalde bidon mu patladı rahatsız oldular bırakıp gittiler. Her yeri kapattılar. Tüm cadde şu an trafiğe kapalı. Ama çok tehlikeli bir yer, insanların olduğu, hastanenin olduğu bir yer." dedi.