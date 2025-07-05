Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Recep Uçar: En iyi şekilde lige girmek istiyoruz - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Recep Uçar: En iyi şekilde lige girmek istiyoruz

        Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, iyi şekilde hazırlanıp, sezona iyi başlamak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 17:51 Güncelleme: 05.07.2025 - 17:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        "En iyi şekilde lige girmek istiyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Konya'da devam ediyor. Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı ve 5'e 2 top kapma çalışması ile devam etti. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Yeni sezon hepimize hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız inşallah çok iyi neticeler aldığımız, Konya taraftarını, camiamızı mutlu ettiğimiz bir sezon olur. Pazartesiden itibaren çalışmalarımıza başladık. Bugün itibarıyla 9. antrenman, akşam da bir antrenmanımız olacak. Sonrasında yarın izin yapıp, pazartesi sabahı idmanı burada yapıp öğleden sonra Erzurum'a hareket edeceğiz. Ayın 17'sine kadar Erzurum'dayız sonrasında ise ayın 21 Temmuz'da inşallah Avusturya kampına gideceğiz. Sonrasında ise lig haftası için Konya'ya dönüp Eyüp maçı hazırlıklarımıza başlayacağız. Kamp planımız bu. İyi başladık, iyi devam ediyoruz. Genel olarak çalışmalardan memnunum. Burada daha çok fiziksel ağırlıklı çalışıyoruz. Erzurum'da ve Avusturya'da biraz daha taktiksel çalışmalara ağırlık vereceğiz. Hazırlık maçları oynayacağız. Sonrasında bunları oynayıp en iyi şekilde lige girmek istiyoruz. Umarım en iyi şekilde hazırlanıp, bu sene lige en iyi şekilde giriş yaparız" dedi.

        GUILHERME: UMARIM YENİ SEZON, YENİ UMUTLAR, YENİ ŞANSLAR GETİRİR

        Yeşil-beyazlı takımın kaptanı Guilherme ise, "Yeni sezona başladık. Yeni sezon, yeni umutlar, yeni şanslar getirir umarım. Yeni arkadaşlarımızla, hocamızla beraber hazırlıklarımıza tam gaz devam ediyoruz. Herkesin heyecanlı olduğunu düşünüyorum. İyi bir sezon geçirmemizi diliyorum. Yeni arkadaşlarımız da bize katıldıktan sonra sezona iyi bir başlangıç yaparız" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        4 dönümlük bahçe yangından etkilenmedi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzde yepyeni bir kapı açılacak
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        Adana, Antalya ve Adıyaman'ın CHP'li belediye başkanları gözaltında
        İstanbul, Silivri açıklarındaki depremle sallandı
        İstanbul, Silivri açıklarındaki depremle sallandı
        Arda Güler'den Xabi Alonso sözleri!
        Arda Güler'den Xabi Alonso sözleri!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        'Yeşil Vatan' için bir şehit daha!
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Fenerbahçe'de gündem transfer
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        Beylikdüzü’nde rüşvet operasyonunda 18 vergi müfettişi tutuklandı
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        111 bin liralık servis ücreti olur mu?
        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!
        Kayıp olarak 4 gündür aranıyordu... Boğazı kesilip gömülmüş!
        Ateş çemberinde kaldı, canı pahasına görevini bırakmadı
        Ateş çemberinde kaldı, canı pahasına görevini bırakmadı
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Konya'da parmak izi vahşeti çözdü!
        Hatay'daki yangına müdahale sürüyor
        Hatay'daki yangına müdahale sürüyor
        Jens Cajuste gelişmesi
        Jens Cajuste gelişmesi
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Urfa Kalesi'nde önemli keşif! İlk kez rastladılar
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        Kıyı bölgelerini bekleyen tehlike!
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        "Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş"
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        OYAK İSKEN'de tam kontrol sağlıyor
        Eski eşiyle tatilde
        Eski eşiyle tatilde
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?
        İstifa eden işçi tazminat alabilir mi?
        Habertürk Anasayfa